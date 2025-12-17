 Міністри звітуватимуть перед звільненням: Рада ухвалила закон

  • середа

    17 грудня, 2025

Рада зобов’язала міністрів звітувати перед звільненням

Верховна Рада ухвалила закон, який зобов’язує членів Кабінету міністрів звітувати про свою роботу перед звільненням. Відповідне рішення парламент прийняв на засіданні 17 грудня.

Про це повідомив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Рада зобов’язала міністрів звітувати перед звільненням. Фото: Ярослав ЖелезнякРада зобов’язала міністрів звітувати перед звільненням. Фото: Ярослав Железняк

Законопроєкт про зміни щодо порядку призначення та звільнення членів уряду депутати підтримали у другому читанні та в цілому — 285 голосами.

Документ уточнює процедуру призначення міністрів та визначає порядок припинення їхніх повноважень. Зокрема, тепер міністри зобов’язані особисто бути присутніми та звітувати про виконану роботу під час розгляду питання про їхню відставку — як на засіданні профільного комітету, так і в сесійній залі парламенту.

Також обов’язковою умовою подання заяви про відставку стає письмовий звіт про діяльність на посаді. Окрім цього, законом передбачено обов’язкові зустрічі кандидатів у міністри з усіма депутатськими фракціями та групами.

Нагадаємо, що Верховна Рада підтримала постанову про звільнення Світлани Гринчук, яка фігурує у справі про корупцію, з посади міністерки енергетики України.

