Для всіх військових після полону передбачили відпустку: Рада прийняла зміни

Україна повернула з російського полону ще 185 захисників. Ілюстративне фото: Офіс президентаУкраїна повернула з російського полону ще 185 захисників. Ілюстративне фото: Офіс президента

Верховна Рада України ухвалила зміни до законодавства, які гарантують усім військовослужбовцям право на тримісячну відпустку після звільнення з полону.

Як повідомляє «Радіо Свобода», нововведення прийняли за скороченою процедурою. За документ проголосували 258 народних депутатів.

Зазначається, що військовослужбовцям після звільнення з полону за їхнім бажанням надається додаткова відпустка тривалістю 90 календарних днів із збереженням грошового забезпечення. Поділ цієї відпустки на частини не передбачений, а відкликання з неї можливе лише за згодою самого військового.

Раніше закон не гарантував такої відпустки зі збереженням грошового забезпечення тим військовослужбовцям, які після повернення з полону вирішували звільнитися зі служби.

Одна з ініціаторок законопроєкту, народна депутатка від фракції «Слуга народу» Анна Пуртова, зазначила, що колишні військовополонені пережили нелюдські умови та повертаються з тяжкими фізичними й психологічними травмами.

— І на жаль, до цього законодавство ставило таких людей перед вибором: або залишатися на службі й отримати гарантовану законом додаткову відпустку, або звільнятися — і втратити це право. І сьогодні ми виправили цю несправедливість. Тепер військові отримають право на 90 днів відпустки незалежно від того, чи приймуть вони рішення щодо продовження служби чи ні, — зазначила народна депутатка.

Раніше повідомлялось, що Україна повернула з російського полону ще 185 захисників і 20 цивільних.

В Одесі через відсутність світла мешканці перекривають дороги: влада закликає одеситів до витримки
«Мирна угода буде або поганою, або дуже поганою, або її не буде», — Арахамія
ЄС запровадив санкції проти 41 судна тіньового флоту РФ
