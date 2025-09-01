Поліція показала кадри затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія. Фото: Нацполіція України

Правоохоронці повідомили про затримання чоловіка, якого підозрюють у вбивстві політика Андрія Парубія у Львові. Перші фото вже опублікували у соцмережах.

Про це написав Голова Нацполіції Іван Вигівський.

За даними Національної поліції, подія сталася 30 серпня у Франківському районі. Як заявляють слідчі, нападник переодягнувся кур’єром та вистрілив в Андрія Парубія 8 раз, після чого намагався зникнути з місця події.

— Холоднокровна жорстокість. Навіть переконався, що жертва померла. — наголосив Іван Вигівський.

Слідство повідомило, що після нападу підозрюваний нібито перевдягнувся знову, а потім спробував позбутися зброї та переховувався на території Хмельниччини. Його затримали протягом 36 годин після злочину.

Поліція показала кадри затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія. Фото: Нацполіція України

У Нацполіції зазначають, що правоохоронці розглядають версію причетності Росії до цього вбивства.

— Ми знаємо: цей злочин не випадковий. У ньому є російський слід. Перед законом відповідатиме кожен. — зазначили у дописі.

Наразі тривають слідчі дії.

Контекст

Нагадаємо, у Львові 30 серпня вбили Андрія Парубія — колишнього голову Верховної Ради України.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та генеральний прокурор Руслан Кравченко вже доповіли про перші відомі обставини вбивства. Усі необхідні сили й засоби залучені до розслідування та пошуку вбивці.

В Офісі генпрокурора повідомили, що у Львові оголосили спеціальну операцію «Сирена» для пошуку нападника. Там підтвердили, що стрілець кілька разів вистрілив у Парубія, внаслідок чого він загинув на місці.

Згодом виявилося, що за пів року до вбивства колишній голова Верховної Ради України та нардеп Андрій Парубій, якого застрелили у Львові 30 липня, просив надати йому державну охорону.