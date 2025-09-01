Вже 51 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • понеділок

    1 вересня, 2025

  • 22.4°
    Гроза

    Миколаїв

  • 1 вересня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 22.4° Гроза

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Поліція показала кадри затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія

Поліція показала кадри затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія. Фото: Нацполіція УкраїниПоліція показала кадри затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія. Фото: Нацполіція України

Правоохоронці повідомили про затримання чоловіка, якого підозрюють у вбивстві політика Андрія Парубія у Львові. Перші фото вже опублікували у соцмережах.

Про це написав Голова Нацполіції Іван Вигівський.

За даними Національної поліції, подія сталася 30 серпня у Франківському районі. Як заявляють слідчі, нападник переодягнувся кур’єром та вистрілив в Андрія Парубія 8 раз, після чого намагався зникнути з місця події.

— Холоднокровна жорстокість. Навіть переконався, що жертва померла. — наголосив Іван Вигівський.

Слідство повідомило, що після нападу підозрюваний нібито перевдягнувся знову, а потім спробував позбутися зброї та переховувався на території Хмельниччини. Його затримали протягом 36 годин після злочину.

Поліція показала кадри затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія. Фото: Нацполіція УкраїниПоліція показала кадри затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія. Фото: Нацполіція України

У Нацполіції зазначають, що правоохоронці розглядають версію причетності Росії до цього вбивства. 

— Ми знаємо: цей злочин не випадковий. У ньому є російський слід. Перед законом відповідатиме кожен. — зазначили у дописі.

Наразі тривають слідчі дії.

Контекст

Реклама

Нагадаємо, у Львові 30 серпня вбили Андрія Парубія — колишнього голову Верховної Ради України.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та генеральний прокурор Руслан Кравченко вже доповіли про перші відомі обставини вбивства. Усі необхідні сили й засоби залучені до розслідування та пошуку вбивці.

В Офісі генпрокурора повідомили, що у Львові оголосили спеціальну операцію «Сирена» для пошуку нападника. Там підтвердили, що стрілець кілька разів вистрілив у Парубія, внаслідок чого він загинув на місці.

Згодом виявилося, що за пів року до вбивства колишній голова Верховної Ради України та нардеп Андрій Парубій, якого застрелили у Львові 30 липня, просив надати йому державну охорону.

Останні новини про: Патрульна поліція

20 тонн неякісного масла для Нацгвардії: екскерівниці підприємства повідомили про підозру
На Херсонщині затримали головного сержанта роти ЗСУ за вимагання хабаря
Нічна ДТП у Миколаєві: мотоцикліст врізався у Volkswagen
Реклама

Читайте також:

новини

У прокуратурі пояснили, як на сайті Баштанської райради з’явилося привітання для підозрюваної у держзраді ексдепутатки

Аліса Мелік-Адамян
новини

Депутат Янтар хоче перевірити доцільність платних парковок у Миколаєві: «Незручностей більше, ніж вигоди»

Аліса Мелік-Адамян
новини

У прокуратурі Миколаївщини розповіли, де переховуються снігурівські колаборанти Мезіна, Барбашов і Ларченко

Аліса Мелік-Адамян
новини

Прокуратура буде добиватись виконання рішення суду та відновлення «Дачі Кудрявцева» в Миколаєві

Аліса Мелік-Адамян
новини

Данія допомогла енергетиці Миколаєва щонайменше на 20 млн євро

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Патрульна поліція

Нічна ДТП у Миколаєві: мотоцикліст врізався у Volkswagen
На Херсонщині затримали головного сержанта роти ЗСУ за вимагання хабаря
20 тонн неякісного масла для Нацгвардії: екскерівниці підприємства повідомили про підозру

По Миколаївщині вчора вдарили 11 російських FPV-дронів

На Миколаївщині у громадах відкрили чотири модульні школи

2 години тому

Як в Миколаєві хочуть почати сортувати сміття

Аліна Квітко

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 51 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay