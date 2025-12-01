Знайшов у лісосмузі гранатомет та сховав до гаражу: у Миколаєві чоловіка загрожує до 7 років тюрми

У Миколаєві затримали чоловіка, який зберігав гранатомет у гаражі. Фото: Нацполіція Миколаївщини

У Миколаєві поліцейські затримали чоловіка, який незаконно зберігав у гаражі гранатомет РПГ-22.

За даними поліції, підозрюваний нібито знайшов зброю в лісосмузі сусідньої області, але замість того, щоб повідомити правоохоронців, вирішив сховати її в себе.

Під час відпрацювання оперативної інформації слідчі виявили гранатомет у підвалі гаража. Експерти вибухотехнічної служби встановили, що ця зброя належить до першої категорії небезпеки та могла становити реальну загрозу для людей. РПГ вилучили для подальшого знищення.

Правоохоронці також з’ясували, що чоловік раніше вже мав проблеми із законом і був судимий за кілька інших злочинів. Йому повідомили про підозру за незаконне поводження зі зброєю. Санкція статті передбачає до семи років тюрми.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Раніше повідомлялось, що на Миколаївщині з початку війни знешкодили понад 30 тисяч вибухівок. Область залишається однією з найзамінованіших територій України.