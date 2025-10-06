На Миколаївщині з початку війни знешкодили понад 30 тисяч вибухівок

Заміноване поле на Миколаївщині. Архівне фото «МикВісті»

Миколаївська область залишається однією з найзамінованіших територій України.

Як повідомили в Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області, від початку повномасштабного вторгнення піротехніки вилучили та знищили 30 112 одиниць вибухонебезпечних предметів.

За допомогою ручного та механізованого розрахунків уже розміновано понад 12 тисяч гектарів території. До робіт залучали понад 14 тисяч піротехніків та ідентифікаторів.

Раніше «МикВісті» розповідали, як демінери очищають Миколаївщину від вибухонебезпечних предметів. Слід зазначити, що у селі Степова Долина Миколаївської області наслідки військової агресії Росії залишили після себе десятки зруйнованих будинків та тисячі гектарів небезпечних, замінованих територій.

З 2024 року на цих землях працюють фахівці з технічного обстеження та гуманітарного розмінування — спочатку команда британської організації The Mines Advisory Group, а з 2025 року до них доєдналися фахівці з бельгійської організації APOPO, що використовує спеціально навчених собак.