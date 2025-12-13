 У Миколаєві через обстріл курсуватимуть лише тролейбуси з автономним ходом

Клуб

У Миколаєві через обстріл курсуватимуть лише тролейбуси з автономним ходом

Фото: МикВістіУ Миколаєві через обстріл курсуватимуть лише автономні тролейбуси. Фото: МикВісті

Сьогодні, 13 грудня, після російського обстрілу у Миколаєві курсуватимуть виключно тролейбуси PTS з автономним ходом до 20 кілометрів — до повної розрядки акумуляторних батарей.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

За його словами, рух трамваїв та тролейбусів марки «Дніпро» тимчасово призупинено. Також не здійснюватиметься роздача очищеної води трамваями та тролейбусами.

«Просимо пасажирів уважно стежити за маршрутом руху: водії під час поїздки додатково оголошуватимуть напрямок руху та кінцеву зупинку», — додав міський голова.

Нагадаємо, уночі та під ранок 13 грудня російські війська атакували критичну та промислову інфраструктуру в Миколаєві та області.

Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім зазначив, що внаслідок обстрілів без електропостачання залишилися населені пункти Баштанського та Миколаївського районів. Наразі тривають відновлювальні роботи.

Російські війська вночі та зранку атакували Миколаїв ракетами й дронами: що відомо

Даріна Мельничук

