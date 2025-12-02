У Кіма розповіли подробиці вчорашньої атаки дронами по Миколаєву
8:30, 02 грудня, 2025
Учора, 1 грудня, Миколаїв двічі атакували ударними безпілотники типу «Shahed». Під ударами опинилася цивільна та промислова інфраструктура.
Про це повідомили в Миколаївській ОВА.
Перша атака сталася зранку, близько 07:12. Унаслідок удару двоє місцевих жителів — 78-річна жінка та 54-річний чоловік — отримали гостру реакцію на стрес. Медики надали їм допомогу на місці. Через падіння уламків на дах дев’ятиповерхового житлового будинку загорілася ліфтова шахта. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники, а вибухотехніки вилучили з даху бойову частину дрона. Також пошкоджено складське приміщення та ліквідовано пожежу на відкритій території.
Друга атака відбулася ввечері, близько 19:16. Ударні БпЛА спрямували цього разу по промисловій інфраструктурі міста. За словами голови ОВА Віталія Кіма, постраждалих немає.
Обстріли Миколаєва вранці 1 грудня
Вранці 1 грудня о 06:34 у місті оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили попереджали про рух російських дронів у напрямку Миколаєва.
Згодом стало відомо, що «Шахед» приземлився на дах багатоповерхівки та не вибухнув, однак уламки спричинили загоряння покрівлі. Рятувальники та вибухотехніки оперативно прибули на місце й ліквідували наслідки атаки.
Згодом у ДСНС показали бойову частину дрона, яка не розірвалася на даху будинку у Миколаєві.
