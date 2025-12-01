  • понеділок

У Миколаєві «шахедами» атакували промислову інфраструктуру

У Миколаєві «шахедами» атакували промислову інфраструктуру. Ілюстративне фото: «МикВісті»У Миколаєві «шахедами» атакували промислову інфраструктуру. Ілюстративне фото: «МикВісті»

Увечері 1 грудня у Миколаєві «шахедами» атакували промислові об’єкти міста.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Слід зазначити, у місті були чутні вибухи, про які повідомляли кореспонденти «МикВісті» та міський голова Олександр Сєнкевич.

За його словами Віталій Кім, ніхто не постраждав через обстріли.

— Миколаїв. Під атакою «шахедів» була промислова інфраструктура. Станом на зараз без постраждалих, повідомив Віталій Кім.

Нагадаємо, що під час ранкової атаки «Шахедів» 1 грудня у Миколаєві загорілася покрівля 9-поверхівки. Пожежу оперативно загасили.

