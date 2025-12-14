У Миколаєві працюють пункти видачі очищеної води під час відключення електроенергії: адреси

Точки видачі води у Миколаєві, архівне фото: Миколаївська ОВА

У Миколаєві відкриті пункти видачі очищеної води, де мешканці можуть отримати воду під час відключень електрики.

Як повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, графік роботи точок з 8:00 до 12:00 та з 16:00 до 20:00.

Отже, адреси роботи точок:

Корабельний район:

пр. Корабелів, 4а

вул. Глінки, 7а

вул. Океанівська, 42

пр. Корабелів, 22

вул. Рибна, 4

вул. Торгова, 72

вул. Космодем'янської, 12а

вул. Знаменська, 2Б

Інгульський район:

вул. Казарського, 1

вул. Чайковського, 24

пр. Миру, 13А

вул. Китобоїв, 3

вул. Театральна, 41

вул. Електронна, 73

вул. Космонавтів, 138А

вул. О. Янати, 70

Центральний район:

вул. Артилерійська, 7

вул. Шевченка, 38

вул. Колодязьна, 41

вул. Ігоря Бедзая, 80

вул. Ігоря Бедзая, 118А

вул. 1-а Екіпажна, 4

провулок Обереговий, 1

вул. Втората, 34

пр. Героїв України, 85а

пров. Парусний, 3

вул. Архітектора Старова, 6-Г

Заводський район:

вул. Олега Григор'єва, 6А

вул. Бузький бульвар, 1В

вул. Генерала Олекси Алмазова, 79

вул. Озерна, 13

вул. Озерна, 33А

вул. Біла, 72А

вул. Озерна, 5В

вул. Лазурна, 48

вул. Лазурна, 46 (Велика Корениха)

вул. Гарнізонна, 10

вул. Корабелів, 6

вул. Кузнецька, 5

вул. Защука, 2-А

вул. Садова, 31/2

Також адреси точок на базі «МОТЕ» можна переглянути за посиланням.

Нагадаємо, після нічного російського обстрілу 13 грудня погодинні графіки електропостачання в Миколаївській області не діють.