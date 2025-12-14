У Миколаєві працюють пункти видачі очищеної води під час відключення електроенергії: адреси
-
•
-
- Анна Гакман
-
•
-
11:05, 14 грудня, 2025
-
У Миколаєві відкриті пункти видачі очищеної води, де мешканці можуть отримати воду під час відключень електрики.
Як повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, графік роботи точок з 8:00 до 12:00 та з 16:00 до 20:00.
Отже, адреси роботи точок:
Корабельний район:
-
пр. Корабелів, 4а
-
вул. Глінки, 7а
-
вул. Океанівська, 42
-
пр. Корабелів, 22
-
вул. Рибна, 4
-
вул. Торгова, 72
-
вул. Космодем'янської, 12а
-
вул. Знаменська, 2Б
Інгульський район:
-
вул. Казарського, 1
-
вул. Чайковського, 24
-
пр. Миру, 13А
-
вул. Китобоїв, 3
-
вул. Театральна, 41
-
вул. Електронна, 73
-
вул. Космонавтів, 138А
-
вул. О. Янати, 70
Центральний район:
-
вул. Артилерійська, 7
-
вул. Шевченка, 38
-
вул. Колодязьна, 41
-
вул. Ігоря Бедзая, 80
-
вул. Ігоря Бедзая, 118А
-
вул. 1-а Екіпажна, 4
-
провулок Обереговий, 1
-
вул. Втората, 34
-
пр. Героїв України, 85а
-
пров. Парусний, 3
-
вул. Архітектора Старова, 6-Г
Заводський район:
-
вул. Олега Григор'єва, 6А
-
вул. Бузький бульвар, 1В
-
вул. Генерала Олекси Алмазова, 79
-
вул. Озерна, 13
-
вул. Озерна, 33А
-
вул. Біла, 72А
-
вул. Озерна, 5В
-
вул. Лазурна, 48
-
вул. Лазурна, 46 (Велика Корениха)
-
вул. Гарнізонна, 10
-
вул. Корабелів, 6
-
вул. Кузнецька, 5
-
вул. Защука, 2-А
-
вул. Садова, 31/2
Також адреси точок на базі «МОТЕ» можна переглянути за посиланням.
Нагадаємо, після нічного російського обстрілу 13 грудня погодинні графіки електропостачання в Миколаївській області не діють.
