 Пункти видачі очищеної води в Миколаєві під час відключення електроенергії: адреси та графік

  • неділя

    14 грудня, 2025

  • 0.3°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 14 грудня , 2025 неділя

  • Миколаїв • 0.3° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві працюють пункти видачі очищеної води під час відключення електроенергії: адреси

Точки видачі води у Миколаєві, архівне фото: Миколаївська ОВАТочки видачі води у Миколаєві, архівне фото: Миколаївська ОВА

У Миколаєві відкриті пункти видачі очищеної води, де мешканці можуть отримати воду під час відключень електрики.

Як повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, графік роботи точок з 8:00 до 12:00 та з 16:00 до 20:00.

Отже, адреси роботи точок:

Корабельний район:

  • пр. Корабелів, 4а

  • вул. Глінки, 7а

  • вул. Океанівська, 42

  • пр. Корабелів, 22

  • вул. Рибна, 4

  • вул. Торгова, 72

  • вул. Космодем'янської, 12а

  • вул. Знаменська, 2Б

Інгульський район:

  • вул. Казарського, 1

  • вул. Чайковського, 24

  • пр. Миру, 13А

  • вул. Китобоїв, 3

  • вул. Театральна, 41

  • вул. Електронна, 73

  • вул. Космонавтів, 138А

  • вул. О. Янати, 70

Центральний район:

  • вул. Артилерійська, 7

  • вул. Шевченка, 38

  • вул. Колодязьна, 41

  • вул. Ігоря Бедзая, 80

  • вул. Ігоря Бедзая, 118А

  • вул. 1-а Екіпажна, 4

  • провулок Обереговий, 1

  • вул. Втората, 34

  • пр. Героїв України, 85а

  • пров. Парусний, 3

  • вул. Архітектора Старова, 6-Г

Заводський район:

  • вул. Олега Григор'єва, 6А

  • вул. Бузький бульвар, 1В

  • вул. Генерала Олекси Алмазова, 79

  • вул. Озерна, 13

  • вул. Озерна, 33А

  • вул. Біла, 72А

  • вул. Озерна, 5В

  • вул. Лазурна, 48

  • вул. Лазурна, 46 (Велика Корениха)

  • вул. Гарнізонна, 10

  • вул. Корабелів, 6

  • вул. Кузнецька, 5

  • вул. Защука, 2-А

  • вул. Садова, 31/2

Також адреси точок на базі «МОТЕ» можна переглянути за посиланням.

Нагадаємо, після нічного російського обстрілу 13 грудня погодинні графіки електропостачання в Миколаївській області не діють.

Останні новини про: Відключення електроенергії

Частина Баштанського та Миколаївського районів досі без світла: відновлювальні роботи тривають
Снігурівська громада досі без електрики: працюють пункти незламності
На Миколаївщині поки не діють графіки погодинних відключень: електроенергія розподіляється почергово
Реклама

Читайте також:

новини

Миколаївське територіальне відділення МАН відзначило 30-річчя з дня заснування

Даріна Мельничук
новини

Впало одне з дерев, які пошкодили під час будівництва парковки в центрі Миколаєва

Даріна Мельничук
новини

У краєзнавчому музеї презентували книгу «Миколаїв парфумерний»: як місто стало центром ароматів

Марія Хаміцевич
новини

Сєнкевич доручив розірвати договір з приватною фірмою на харчування школярів в Миколаєві

Катерина Середа
новини

У «Миколаївобленерго» пояснили принцип формування графіків відключень на прикладі картоплі та цибулі

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Відключення електроенергії

На Миколаївщині поки не діють графіки погодинних відключень: електроенергія розподіляється почергово
Снігурівська громада досі без електрики: працюють пункти незламності
Частина Баштанського та Миколаївського районів досі без світла: відновлювальні роботи тривають

У Миколаєві тимчасово відключать електроенергію по всьому місту

На Миколаївщині поки не діють графіки погодинних відключень: електроенергія розподіляється почергово

Масований удар по Миколаєву: знищено три приватні будинки, ще понад 70 пошкоджено