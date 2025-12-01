  • понеділок

У Миколаєві «Шахед» впав на дах 9-поверхівки, але не здетонував: мешканців евакуювали

У Миколаєві після атаки «шахедів» евакуювали мешканців будинку, де 1 грудня впав дрон. Фото: МикВістіУ Миколаєві після атаки «Шахедів» евакуювали мешканців будинку, де 1 грудня впав дрон. Фото: МикВісті

Під час ранкової атаки «Шахедів» 1 грудня у Миколаєві загорілася покрівля 9-поверхівки. Пожежу оперативно загасили.

Як повідомляє кореспондент «МикВісті», на місці працювали вибухотехніки, оскільки уламок дрона не здетонував, і його намагаються безпечно знешкодити.

Частину мешканців вийшла самостійно, але є маломобільні люди, яких рятувальники виносили обережно — серед них лежачі бабусі.

Представник поліції зазначив, що інформація щодо типу БПЛА уточнюється. Постраждалих, за попередніми даними, немає.

Командир загону швидкого реагування Павло Бузник разом з командою евакуює мешканців будинку. Фото: МикВістіКомандир загону швидкого реагування Павло Бузник разом з командою евакуює мешканців будинку. Фото: МикВісті

Евакуацію проводили рятувальні загони Червоного Хреста.

— Нам передали про загрозу для будинку та потребу в евакуації. Ми прибули та вивели людей у безпечне місце. Евакуйовано четверо маломобільних мешканців. Загалом — мешканців трьох будинків. Зараз загрози для людей немає, — каже командир загону швидкого реагування Павло Бузник.

Мешканець будинку розповів, що зранку почув сильний удар: «щось влетіло прямо в будинок». За його словами, за кілька секунд почувся ще один, а потім зверху почало сипатися.

— Зранку почув удар — щось сильно влетіло в будинок. Потім був другий. Одразу почало сипатися, я почув крики на вулиці: «Виходимо, виходимо!». Коли виглянув у вікно, здалося, що горить квартира в будинку навпроти — мабуть, відблиск. Насправді ж дрон вдарився в ліфтову будку і не вибухнув. Уламки посипалися вниз, але вогонь швидко згас. За часом у чаті — перший пролітав о 7:07, другий о 7:14. Відчуття було дуже тривожне, здавалося, що все летить просто в наш будинок, — розповів мешканець будинку у коментарі «МикВісті».

За словами представників служб, бойову частину вилучили. Її передадуть на слідчу експертизу, щоб встановити точний тип озброєння.

Нагадаємо, що у неділю, 30 листопада, Миколаїв атакували безпілотники. Перший вибух пролунав близько 11:04. Згодом у місті було чути ще вибухи. Повітряні сили Збройних Сил України попереджали про небезпеку БпЛА. Після цього голова Миколаївської ОВА повідомив про пошкоджені вантажівки та пожежу на складі.

