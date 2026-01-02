 Зеленський вимагає оновлення ДБР

Зеленський доручив підготувати законопроєкт про оновлення ДБР

Президент України Володимир Зеленський доручив підготувати та направити до Верховної Ради пропозиції щодо оновлення Державного бюро розслідувань.

Як він повідомив у своїх соціальних мережах, законопроєкт має бути напрацьований уже в січні.

— Доручив підготувати та оперативно направити на розгляд Верховної Ради України пропозиції про оновлення Державного бюро розслідувань. Очікую, що президентський законопроєкт буде напрацьований уже в січні і невідкладно внесений до парламенту, — написав Володимир Зеленський.

Державне бюро розслідувань (ДБР) — правоохоронний орган України, який займається розслідуванням кримінальних правопорушень, скоєних високопосадовцями, представниками правоохоронних органів, суддями та військовослужбовцями. ДБР має на меті забезпечити законність і правопорядок, зокрема у випадках корупції, зловживання владою, воєнних злочинів і інших правопорушень, що становлять загрозу національній безпеці та громадському добробуту.

Нагадаємо, колишнього правоохоронця підозрюють в організації корупційного бізнесу з продажу водійських посвідчень у Миколаївській та Херсонській областях.

Останні новини про: Володимир Зеленський

Україна наблизила мир на 90%, але мій підпис стоятиме лише під сильною угодою, — Зеленський звернувся із новорічним привітанням
Зеленський нагородив орденами ще двох енергетиків із Миколаївщини
Кирило Буданов очолить Офіс Президента України, — Зеленський
Святковий тиждень у Миколаєві: куди піти та що подивитися

Марія Хаміцевич
У миколаївській «Казці» квитки на зимову ковзанку одні серед найдорожчих в Україні

Ірина Олехнович
Чому миколаївці не користуються укриттями: опитування «МикВісті»

Альона Коханчук
У Миколаєві зможуть підвищити зарплати посадовцям за умови фінансової допомоги з держбюджету

Альона Коханчук
Депутати Миколаївської міськради звернулися до Верховної Ради з проханням підвищити зарплати працівникам культури

Анна Гакман
Кирило Буданов очолить Офіс Президента України, — Зеленський
Зеленський нагородив орденами ще двох енергетиків із Миколаївщини
Україна наблизила мир на 90%, але мій підпис стоятиме лише під сильною угодою, — Зеленський звернувся із новорічним привітанням

Першим у 2026 році в Миколаєві народився хлопчик

Управління освіти шукає підрядника, який за ₴187,6 млн організовуватиме харчування у школах та дитсадках Миколаєва перші пів року

2 години тому

Миколаїв за два роки вклав 1,7 млрд грн у комунальні підприємства: куди пішли гроші

Юлія Бойченко

