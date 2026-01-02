Зеленський доручив підготувати законопроєкт про оновлення ДБР, фото: Shutterstock

Президент України Володимир Зеленський доручив підготувати та направити до Верховної Ради пропозиції щодо оновлення Державного бюро розслідувань.

Як він повідомив у своїх соціальних мережах, законопроєкт має бути напрацьований уже в січні.

— Доручив підготувати та оперативно направити на розгляд Верховної Ради України пропозиції про оновлення Державного бюро розслідувань. Очікую, що президентський законопроєкт буде напрацьований уже в січні і невідкладно внесений до парламенту, — написав Володимир Зеленський.

Довідка

Державне бюро розслідувань (ДБР) — правоохоронний орган України, який займається розслідуванням кримінальних правопорушень, скоєних високопосадовцями, представниками правоохоронних органів, суддями та військовослужбовцями. ДБР має на меті забезпечити законність і правопорядок, зокрема у випадках корупції, зловживання владою, воєнних злочинів і інших правопорушень, що становлять загрозу національній безпеці та громадському добробуту.

Нагадаємо, колишнього правоохоронця підозрюють в організації корупційного бізнесу з продажу водійських посвідчень у Миколаївській та Херсонській областях.