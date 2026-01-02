На Миколаївщині у 2025 році мешканці були без світла понад 350 годин

У Миколаївській області мешканці були без світла понад 350 годин, архівне фото: МикВісті

У 2025 році мешканці Миколаївщини в середньому залишалися без електропостачання понад 350 годин — через планові погодинні відключення та наслідки обстрілів.

«Миколаївобленерго» оприлюднили статистику відключень електроенергії за підчергами з початку застосування погодинних графіків і до кінця 2025 року.

Згідно з даними, середній час відсутності світла у підчергах коливався від 375 до 380 годин, що становить понад 15 діб на рік без електрики для кожного мешканця.

1.1 — 380 год (25,13%)

1.2 — 379 год (25,07%)

2.1 — 380,5 год (25,16%)

2.2 — 378 год (25%)

3.1 — 379 год (25,07%)

3.2 — 377,5 год (24,97%)

4.1 — 380,5 год (25,16%)

4.2 — 375,5 год (24,83%)

5.1 — 379,5 год (25,10%)

5.2 — 377,5 год (24,97%)

6.1 — 379,5 год (25,10%)

6.2 — 378,5 год (25,03%)

У «Миколаївобленерго» пояснюють, що розбіжності виникають не лише через початковий графік, а й через коригування, які відбуваються протягом доби.

«Всі ці коливання ми ретельно відслідковуємо та намагаємося вирівняти в наступні періоди, тим самим забезпечуючи справедливий розподіл годин відключення протягом доби/тижня/з початку запровадження ГПВ», — повідомляє пресслужба.

У «Миколаївобленерго» пояснили принцип формування графіків відключень на прикладі картоплі та цибулі

У «Миколаївобленерго» відповіли на скарги споживачів щодо відключень електроенергії, пояснивши принцип формування графіків кулінарною метафорою.

Речниця «Миколаївобленерго» Анастасія Прокоф'єва порівняла можливості енергетиків із господинею, якій дали обмежений набір продуктів.

За її словами, багато споживачів звертаються із претензіями, посилаючись на відповідь «Укренерго», де зазначають, що складання графіків — зона відповідальності обленерго. Прокоф'єва порівняла це з ситуацією, коли людині дають картоплю, цибулю й олію та пропонують самостійно вирішити, що приготувати на вечерю.

Речниця «Миколаївобленерго» наголосила, що тривалість відключень закладена у блочний принцип графіку погодинних відключень.