 Росія завдала ракетного удару по житловому будинку Харкова

    2 січня, 2026

Російські війська завдали ракетного удару по Харкову

Російські війська завдали ракетного удару по Харкову, фото: ДСНС УкраїниРосійські війська завдали ракетного удару по Харкову, фото: ДСНС України

Російські війська завдали ракетного удару по Харкову, влучивши у житловий будинок. Наразі триває рятувальна операція.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Зазначається, що точна кількість постраждалих ще невідома

— Жахливий російський удар по Харкову. Попередньо дві ракети. Просто по житловій забудові. Один із будинків значно пошкоджений. Зараз триває рятувальна операція, і залучаються всі необхідні служби. Точна кількість постраждалих ще невідома. Екстрені служби, ДСНС України, міська та обласна влада Харківщини надаватимуть оновлення інформації, — повідомив Володимир Зеленський.

Російські війська завдали ракетного удару по Харкову, фото: ДСНС УкраїниРосійські війська завдали ракетного удару по Харкову, фото: ДСНС України
Російські війська завдали ракетного удару по Харкову, фото: ДСНС УкраїниРосійські війська завдали ракетного удару по Харкову, фото: ДСНС України
Російські війська завдали ракетного удару по Харкову, фото: ДСНС УкраїниРосійські війська завдали ракетного удару по Харкову, фото: ДСНС України

Нагадаємо, у ніч на 2 січня в Миколаївській області було збито та подавлено 13 БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів.

Водночас впродовж 1 січня ворог девʼять разів атакував FPV-дронами Очаківську, Куцурубську та Галіцинівську громади. Внаслідок одного з обстрілів в селі Лупареве було пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.

