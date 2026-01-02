Сили ППО збили 15 «Шахедів» та безпілотників-імітаторів у небі над Миколаївщиною

Уламки «Шахеду» у Миколаєві, 10 квітня 2025 рік, фото «МикВісті»

У ніч на 2 січня в Миколаївській області було збито та подавлено 13 БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Водночас впродовж 1 січня ворог девʼять разів атакував FPV-дронами Очаківську, Куцурубську та Галіцинівську громади. Внаслідок одного з обстрілів в селі Лупареве було пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.

Нагадаємо, 31 грудня російські війська атакували Куцурубську громаду Миколаївської області FPV-дроном.

Російські військові щодня обстрілюють FPV-дронами три громади Миколаївської області: Очаківську та Куцурубську та Галицинівську. Через такі атаки гине мирне населення, житлові будинки зазнають пошкоджень.

Читайте також статтю «МикВісті» «За 3,5 км — ворог. Як живе прифронтовий Очаків?».