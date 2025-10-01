  • середа

Росіяни атакували дронами та артилерією дві громади на Миколаївщині

Миколаїв після ночі атаки дронів 5 квітня: руйнування та відновлення після ворожих ударів. Фото: МикВістіМиколаїв після ночі атаки дронів. Ілюстраційне фото: МикВісті

Учора 30 вересня російські війська атакували FPV-дронами та артилерією Очаківську та Куцурубську громади.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Зазначається, що постраждалих через обстріли немає.

«Учора ворог атакував FPV-дроном Очаківську громаду та здійснив артилерійський обстріл Куцурубської громади. Постраждалих немає», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 30 вересня сили протиповітряної оборони збили або подавили один ворожий безпілотник типу Shahed над Миколаївською областю.

