Росіяни атакували дронами та артилерією дві громади на Миколаївщині
- Даріна Мельничук
8:20, 01 жовтня, 2025
Учора 30 вересня російські війська атакували FPV-дронами та артилерією Очаківську та Куцурубську громади.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Зазначається, що постраждалих через обстріли немає.
«Учора ворог атакував FPV-дроном Очаківську громаду та здійснив артилерійський обстріл Куцурубської громади. Постраждалих немає», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у ніч на 30 вересня сили протиповітряної оборони збили або подавили один ворожий безпілотник типу Shahed над Миколаївською областю.
