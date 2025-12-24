Майже пів року без відповіді: депутати та експерти чекають реакції на План доброчесності від посадовців Миколаївської міськради

Депутати та експерти чекають реакції на План доброчесності від посадовців Миколаївської міськради. Фото: архів МикВісті

Майже пів року після обговорення «Плану доброчесності» Миколаївської міської ради на 2025–2027 роки департамент антикорупційної політики досі не надав відповіді на пропозиції депутатів та експертів.

Про це стало відомо 23 грудня, під час засідання комісії з питань гласності, законності та депутатської етики, пишуть МикВісті.

Як відомо, влітку 2025 року до роботи над планом долучилися депутати міськради та голова комісії Олена Кісельова, які підготували низку зауважень і пропозицій. Проте станом на кінець року від розробників документа жодної реакції не надійшло.

— Документ було розроблено непрозорим способом. Наскільки мені відомо, про формування робочої групи не повідомляли навіть депутатів. 15 серпня до роботи над цим питанням долучилися депутати міської ради та я, Олена Кісельова, і ми підготували низку пропозицій. Проте станом на кінець року від розробників жодної відповіді так і не надійшло, — повідомив голова експертно-громадської ради Артем Ващиленко.

Вона також звернула увагу, що робоча група формувалася без представників громадськості, через що деякі зауваження залишилися поза увагою.

Голова експертно-громадської ради Артем Ващиленко підкреслив, що План доброчесності місту потрібен, але нинішній документ не враховує низку корупційних ризиків у ключових сферах, зокрема в медицині, благоустрою, соціальному захисті, підтримці ветеранів та ВПО.

— Це має бути антикорупційна програма міської ради, але в поточному варіанті ми побачили багато недоопрацювань. Не враховані категорії ризиків у таких сферах, як медицина, благоустрій, соціальний захист, підтримка ветеранів та внутрішньо переміщених осіб. Вочевидь, розробники не змогли ідентифікувати реальні корупційні ризики. Ми живемо і працюємо в цьому місті, тому добре розуміємо, скільки їх насправді існує. Документ не є досконалим, тому ми не рекомендували його приймати, — зазначив Артем Ващиленко.

Члени комісії підготували лист до міського голови з проханням врахувати їхні пропозиції та переглянути склад робочої групи, щоб після доопрацювання документ відповідав нормам прозорості та сучасним антикорупційним стандартам.

План доброчесності