Майже пів року без відповіді: депутати та експерти чекають реакції на План доброчесності від посадовців Миколаївської міськради
7:12, 24 грудня, 2025
-
Майже пів року після обговорення «Плану доброчесності» Миколаївської міської ради на 2025–2027 роки департамент антикорупційної політики досі не надав відповіді на пропозиції депутатів та експертів.
Про це стало відомо 23 грудня, під час засідання комісії з питань гласності, законності та депутатської етики, пишуть МикВісті.
Як відомо, влітку 2025 року до роботи над планом долучилися депутати міськради та голова комісії Олена Кісельова, які підготували низку зауважень і пропозицій. Проте станом на кінець року від розробників документа жодної реакції не надійшло.
— Документ було розроблено непрозорим способом. Наскільки мені відомо, про формування робочої групи не повідомляли навіть депутатів. 15 серпня до роботи над цим питанням долучилися депутати міської ради та я, Олена Кісельова, і ми підготували низку пропозицій. Проте станом на кінець року від розробників жодної відповіді так і не надійшло, — повідомив голова експертно-громадської ради Артем Ващиленко.
Вона також звернула увагу, що робоча група формувалася без представників громадськості, через що деякі зауваження залишилися поза увагою.
Голова експертно-громадської ради Артем Ващиленко підкреслив, що План доброчесності місту потрібен, але нинішній документ не враховує низку корупційних ризиків у ключових сферах, зокрема в медицині, благоустрою, соціальному захисті, підтримці ветеранів та ВПО.
— Це має бути антикорупційна програма міської ради, але в поточному варіанті ми побачили багато недоопрацювань. Не враховані категорії ризиків у таких сферах, як медицина, благоустрій, соціальний захист, підтримка ветеранів та внутрішньо переміщених осіб. Вочевидь, розробники не змогли ідентифікувати реальні корупційні ризики. Ми живемо і працюємо в цьому місті, тому добре розуміємо, скільки їх насправді існує. Документ не є досконалим, тому ми не рекомендували його приймати, — зазначив Артем Ващиленко.
Члени комісії підготували лист до міського голови з проханням врахувати їхні пропозиції та переглянути склад робочої групи, щоб після доопрацювання документ відповідав нормам прозорості та сучасним антикорупційним стандартам.
План доброчесності
Нагадаємо, що у червні 2024 року у Миколаєві створили робочу групу з розробки «Плану доброчесності» міської ради. Він і передбачає оцінку шести ключових напрямків: закупівлі, земельні активи, інфраструктура, міське самоврядування, етика та антикорупція.
Міський голова Олександр Сєнкевич підкреслював, що боротьба з корупцією потребує системних змін, а не лише кадрових рішень. Як писали «МикВісті», План доброчесності має на меті зменшити ризики фаворитизму та корупції серед депутатів і посадовців, зокрема у питаннях управління комунальним майном.
У 2025 році під час заслуховування проєкту рішення на комісії з питань законності керівник антикорупційного департаменту Віталій Ярошенко заявив, що необхідні громадські обговорення вже нібито відбулися у травні. Однак склад групи — лише 10 посадовців мерії, без представників громадськості чи ЗМІ — викликав критику.
За рекомендаціями Антикорупційної ініціативи ЄС (EUACI) та ПРООН, до розробки таких документів варто залучати незалежних експертів, медіа та громадські організації, щоб гарантувати прозорість і підзвітність.
Депутати не погодилися приймати План без реального обговорення та оголосили прийом зауважень і пропозицій до документу.
Громадсько-експертна рада виконавчого комітету міськради також провела альтернативне обговорення.
Медіа «МикВісті» запропонувало свої правки до Плану на 2025–2027 роки. Керівник медіа Олег Деренюга пояснив, що редакція запропонувала закріпити два ключові принципи:
-
Прозорість дистанційних засідань — усі учасники під час онлайн або дистанційних засідань ради, виконкому чи дорадчих органів мають бути з увімкненими камерами, щоб гарантувати, що рішення ухвалюють реальні люди, а не «галочки» у списку присутніх.
-
Фізичний доступ журналістів до міськради — передбачити постійні іменні картки доступу для представників зареєстрованих медіа, щоб забезпечити безперешкодне відвідування приміщень влади та відкритих заходів, як це передбачено Законом «Про інформацію».
Раніше, посолка Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова вважає місто Миколаїв «доброчесним» та наголосила, що керівництво регіону та міста створює сприятливі умови для залучення партнерів.
