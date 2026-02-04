«Сфінтив чорт і спетляв. Чистий мусор», — директор сміттєзвалища Миколаєва «забив стрілку» колишньому колезі

Андрій Вецало та Дмитро Тесленко. Коллаж МикВісті

Директор комунального підприємства «Миколаївкомунтранс» Андрій Вецало публічно покликав на зʼясування стосунків ексдиректора пастрансу Дмитра Тесленка на святкуванні дня народження міського голови Олександра Сєнкевича.

Конфлікт між посадовцями стався під дописом Дмитра Тесленка у Facebook, де останній висловився щодо новопризначеного керівника «Миколаївпастранс», який фігурує у «Миротворці».

Дмитро Тесленко заявив, що керівник, за його словами, новий очільник пастрансу перетинав кордон з Росією, а також обурився, що ані Дмитро Даниленко, ані мер Миколаєва Олександр Сєнкевич не надали пояснень щодо нерухомості, придбаної під час окупації, та активності членів родини у заборонених в Україні соцмережах.

Роздуми Тесленка у коментарях під дописом розкритикував директор КП «Миколаївкомунтранс» Андрій Вецало, звинувативши його у зловживаннях під час роботи на комунальному підприємстві, а також перейшов на відверті образи та погрози.

— Ось читаю тебе, Дімка, і думаю: ти сфінтив із Березанки (Дмитро Тесленко до призначення директором пастрансу працював начальником відділення поліції у Березанці, — прим.), звідси думаєш спетляв? Ти чорт, торгуючий не своєю душею навіть, ти здавав паливо, накладні по запчастинах підробляв, яка ж ти нахабна мразь. Ти не честь маєш, ти гівно. Ти нас усіх, хто працює зараз, спробував прирівняти до себе. При зустрічі приб’ю, бійся, гад, — написав Андрій Вецало.



— Андрій Вецало, ну якщо директор КП Миколаївської міської ради так топить під постом про наявність особи у базі «Миротворець», активність родичів у заборонених соцмережах, ще й мовою окупанта — це багато про що говорить! Дійсно, мені з такими, як ви, не по дорозі! — відповів Дмитро Тесленко.



— Дмитро Тесленко, ти нормальний взагалі? Тобі за Южний розповісти? (на Одещині він працював начальником відділу оборонної та мобілізаційної роботи, — прим). Пиши, бл*дь, людям правду або не пиши взагалі. Про кар'єру свою розкажи, честь маю, — написав Андрій Вецало.

На закид Тесленка, що той спілкується російською мовою, Вецало відповів, що він наполовину росіянин і має родичів у Криму та Росії, але ні з ким не спілкується.

— Так у мене дядько в Севасі (Севастополі, — прим.) вчився, по мамі я наполовину росіянин, у мене родичів на тому боці дохрєна і більше. Але ні з ким не спілкуюся. Тобі, дурі, пояснюю: ти нас, які працюють, за кого маєш?, — написав Андрій Вецало.

Перепалка між Андрієм Вецалом та Дмитром Тесленком у Facebook. Скриншот Перепалка між Андрієм Вецалом та Дмитром Тесленком у Facebook. Скриншот

Також у коментарях він назвав Тесленка «провокатором» і «чистим мусором» та заявив, що той надсилає йому SMS-повідомлення.

— Знаєш, ти там про шлях сказав, ну от реально, крім наліпок на автобуси, ну немає нічого, за що можна подякувати, — написав Андрій Вецало.



— І ще, це провокатор, він мені шле смс для того, щоб написати заяву. Чистий мусор, — додав він.



— Провокації нуль, пане Андрію. Тільки порада, — відповів Дмитро Тесленко.

Крім цього, Андрій Вецало написав, що готовий до особистого з’ясування стосунків та запропонував зустрітися на дні народження «О.Ф.». Йдеться про мера Миколаєва Олександра Сєнкевича, який сьогодні, 4 лютого, відзначає своє 44-річчя.

— Дмитро Тесленко, завтра на дні народження О.Ф. (Олександр Сєнкевич, — прим.). Хороша порада, завтра мене і підлікуєш, боксерчику, — написав Андрій Вецало.

На це Тесленко відповів, що його на святкування не запрошували.

— Андрій Вецало, без запрошення іменинника не ходжу на ДН! — відповів Дмитро Тесленко.

Перепалка між Андрієм Вецалом та Дмитром Тесленком у Facebook. Скриншот Перепалка між Андрієм Вецалом та Дмитром Тесленком у Facebook. Скриншот

Нагадаємо, що 29 січня новим керівником КП «Миколаївпастранс» став Дмитро Даниленко, раніше начальник транспортного цеху Миколаївської ТЕЦ. Мер не продовжив контракт із попереднім керівником Дмитром Тесленком, який пояснив звільнення відсутністю комунікації з міським головою.