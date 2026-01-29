 Новий керівник Миколаївпастрансу Дмитро Даниленко

Сєнкевич призначив нового керівника пастрансу — ним став працівник Миколаївської ТЕЦ

Новим керівником Миколаївпастрансу став Дмитро Даніленко. Скриншот з відео Олександр СєнкевичаНовим керівником Миколаївпастрансу став Дмитро Даніленко. Скриншот з відео Олександр Сєнкевича

Новим керівником комунального підприємства «Миколаївпастранс» став колишній працівник Миколаївської ТЕЦ Дмитро Даниленко.

Його сьогодні, 29 січня, особисто представив колективу міський голова Олександр Сєнкевич.

Як зазначив міський голова, він має понад 20 років досвіду роботи у транспортній сфері.

— Прошу зустрічати, допомагати йому, пропозиції свої надавати і власне робити все, щоб це підприємство стало одним зі зразкових. бо завжди якість керівника визначається якістю колективу, а якість колективу підходом керівника. Бажаю гарної роботи, керівнику — успіхів і сили, щоб встановити свій авторитет на підприємстві і заслужити повагу колективу. У нас у всіх одна ціль: хороші, правильні, красиві перевезення у Миколаєві, — сказав Олександр Сєнкевич.

Контракт з ним підписано на пів року, впродовж яких він має показати результат і зміни у роботі КП, як наголошує мер.

— Зауважу, що контракт підписано на пів року. За цей час Дмитро Володимирович має показати конкретний результат і зміни в роботі підприємства. Після цього будемо робити висновки та ухвалювати рішення щодо подальшої співпраці. Роботи багато і вона має бути помітною для людей, — пише міський голова.

Дмитро Даниленко є уродженцем міста Донецьк. З 2023 року він працював на Миколаївській ТЕЦ начальником транспортного цеху. До цього аналогічну посаду він займав у Маріуполі.

Згідно його декларації за 2025 рік, його заробітна плата склала 1,2 мільйона гривень, що на місяць становило більше 101 тисячі гривень.

Він з 1998 року володіє квартирою у Донецьку та має автомобіль Mazda CX-5. Його дружина минулого року купила у Миколаєві квартиру площею 126 квадратних метрів, вартість якої склала 1,6 мільйонів гривень. Також у декларації вказано, що у 2025 році вона набула право на володіння гаражем в окупованому наразі Маріуполі.

Посадовець вказав, що готівкою має 60 тисяч доларів.

Нагадаємо, що мер не продовжив контракт із попереднім керівником пастрансу Дмитром Тесленком. Експосадовець заявив, що на його звільнення з посади вплинула тривала відсутність комунікації в роботі з міським головою Олександром Сєнкевичем.

