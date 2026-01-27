Директор пастрансу пояснив відставку тим, що його «ігнорили» 4 місяці. Сєнкевич відповів, що робота незадовільна

Олександр Сєнкевич представляє Дмитра Тесленка колективу пастранса, серпень 2024 року. Фото: Миколаївпастранс

Директор комунального підприємства «Миколаївпастранс» Дмитро Тесленко заявив, що на його звільнення з посади вплинула тривала відсутність комунікації в роботі з міським головою Олександром Сєнкевичем.

Про це він розповів у розмові з «МикВісті».

Термін дії контракту посадовця мав завершитись 30 січня і він не розумів, чи продовжить він працювати на КП, адже впродовж останніх 4 місяців налагодженої комунікації з Олександром Сєнкевичем у нього не було.

Звільнення «за згодою сторін» всього лише формальність, каже Дмитро Тесленко.

— Моє звільнення де-юре звучить за згодою сторін, але цьому передували деякі події у житті підприємства. Зокрема повністю була відсутня комунікація з міським головою. За останні 4 місяці спілкування не було. Претензій до мене не було. Проблем всередині підприємства не було. Мені ніхто нічого не казав ані мер, ані куруючий зам, — сказав Дмитро Тесленко.

Він додав, що за півтора року роботи команда підприємства реалізувала низку змін, спрямованих на покращення умов праці, претензій ні на його адресу, ні на адресу КП у влади, за його словами, не було.

— Це стало неочікуваністю. З командою у нас було багато спільних планів, тому що за ці півтора року ми багато чого зробили, завдяки колективу. Ми покращили життя всередині команди для наших водіїв, механіків, слюсарів, диспетчерів. І, мені здається, багато зробили, щоб нас знали і ідентифікували, як комунальне підприємство, — додав він.

На запитання, чи могло вплинути на його звільнення ситуація з постачанням 10 турецьких автобусів, які підприємство досі так і не отримало, посадовець відповів, що це все лишиться для нього на рівні чуток.

— Для мене питання мого звільнення залишиться у повітрі. Напевно людина, яка приймала це рішення, якісь підстави для цього мала, але нікому нічого не озвучили. Може це такий стиль керування містом, коли мовчазним чином без пояснень підводять до цього. Все було на рівні якихось чуток. Але цей етап завершився у моєму житті, — сказав він.

Зазначимо, що мова йде про автобуси, поставку яких зафіксували кореспонденти «МикВісті» 11 вересня 2025 року. На румунському кордоні техніка стояла понад два місяці, перш ніж її вдалося ввезти. Дмитро Тесленко пояснював, що транспорт було закуплено в межах кредитної програми Європейського банку реконструкції та розвитку.

Загалом Миколаїв має отримати 26 автобусів. Сума кредиту складає 4,7 мільйона євро.

Про те, що автобусів місто не отримало й досі, сказав особисто мер Миколаєва Олександр Сєнкевич під час своєї пресконференції у січні 2026 року. Виявилось, що автобуси приїхали недоукомплектовані.

— Є там деякі технічні питання, які стосуються повної комплектації цих автобусів. Найближчим часом, коли вони будуть вже повністю доукомплектовані, передані нам офіційно, ми заплатимо всі там необхідні перші платежі. Вони також зможуть вийти на місцеві маршрути та забезпечити ті райони в яких ще немає комунального транспорту, — сказав мер.

«МикВісті» звернулись до міського голови Олександра Сєнкевича з проханням прокоментувати заяву посадовця, на що мер заявив, що Тесленко був присутній на зустрічах і виступав з доповідями.

— Дійсно, після завершення строку контракту трудові відносини з Дмитром Тесленком були припинені за згодою сторін. Мені складно коментувати заяви про відсутність комунікації, адже протягом цього часу Дмитро, як мінімум, був присутній на щомісячних апаратних нарадах разом з усіма керівниками комунальних підприємств. Окрім того, у грудні він особисто захищав бюджет підприємства переді мною в присутності заступників, радників та директора департаменту фінансів. Я відкритий до спілкування з усіма, хто хоче працювати над розвитком міста — без жодних бар’єрів, — сказав Олександр Сєнкевич.

Мер зауважив, що тепер чекає від нового керівника «Миколаївпастрансу» більшої віддачі, ніж, ймовірно, показав Дмитро Тесленко.

— Рішення не продовжувати контракт було зваженим і ґрунтувалося на низці факторів. Сподіваюся, новий керівник проявить більше ініціативності, ефективності та комунікабельності. Це підприємство має великий потенціал і не може просто «працювати» — воно повинно розвиватися, — підкреслив мер.

Олександр Сєнкевич також додав, що ситуація з постачанням 10 автобусів з Туреччини не мав стосунку особисто до Тесленка і не впливав на рішення щодо його звільнення.

— Це повʼязано з постачальником і укомплектуванням. Гроші будуть перераховані, коли вони передадуть нам повністю укомлектовані автобуси, — сказав міський голова.

Оновлено о 12:50. У відповідь на заяву міського голови Дмитро Тесленко заявив, що працював на посаді не для мера, а для людей, які користувались послугами пастрансу.

— Я працював для жителів та гостей міста Миколаєва. І для мене найголовніше було, є і буде завжди оцінка моєї діяльності саме мешканцями. Якщо пан мер — єдиний мешканець Миколаєва, який був незадоволений, то я вважаю, в мене все вийшло, — написав він «МикВісті».

Нагадаємо, що Дмитра Тесленка призначили на посаду директора «Миколаївпастрансу» у серпні 2024 року. До цього він понад 13 років пропрацював у Національній поліції України.

За 11 місяців 2025 року автобусами у Миколаєві скористалися понад 9,3 мільйона пасажирів. Дмитро Тесленко розповідав, що у 2025 році підприємству вдалося подолати дефіцит водіїв, що дозволило збільшити кількість автобусів на маршрутах із 21 до 38.

Крім того, у грудні 2024 року підприємству вдалось запустити маршрут, який з'єднав центр міста з мікрорайоном Варварівка.