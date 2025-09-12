В Україну прибула партія автобусів для «Миколаївпастрансу». Фото: МикВісті

У четвер, 11 вересня, на територію України прибула партія з 10 автобусів, призначених для комунального підприємства «Миколаївпастранс».

Про це повідомляє кореспондентка «МикВісті».

Автобуси перетнули український кордон зі сторони Румунії. За словами водіїв, техніка понад два місяці простоювала на кордоні, перш ніж її вдалося ввезти.

Керівник КП «Миколаївпастранс» Дмитро Тесленко у коментарі «МикВісті» зазначив, що транспорт закуплено в межах кредитної програми Європейського банку реконструкції та розвитку.

— По сумі кредиту точно зорієнтувати не можу, але це близько 4,7 мільйона. Треба точніше перевірити, — сказав Дмитро Тесленко.

Загалом Миколаїв має отримати 26 автобусів до січня 2026 року.

