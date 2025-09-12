Вже 55 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

  пʼятниця

    12 вересня, 2025

  12 вересня , 2025 пʼятниця

В Україну прибула партія автобусів для «Миколаївпастрансу»

В Україну прибула партія автобусів для «Миколаївпастрансу». Фото: МикВістіВ Україну прибула партія автобусів для «Миколаївпастрансу». Фото: МикВісті

У четвер, 11 вересня, на територію України прибула партія з 10 автобусів, призначених для комунального підприємства «Миколаївпастранс».

Про це повідомляє кореспондентка «МикВісті».

Автобуси перетнули український кордон зі сторони Румунії. За словами водіїв, техніка понад два місяці простоювала на кордоні, перш ніж її вдалося ввезти.

Керівник КП «Миколаївпастранс» Дмитро Тесленко у коментарі «МикВісті» зазначив, що транспорт закуплено в межах кредитної програми Європейського банку реконструкції та розвитку.

— По сумі кредиту точно зорієнтувати не можу, але це близько 4,7 мільйона. Треба точніше перевірити, — сказав Дмитро Тесленко.

Загалом Миколаїв має отримати 26 автобусів до січня 2026 року.

Нагадаємо, у серпні влада анонсувала запустити новий автобусний маршрут до мікрорайону Велика Корениха.

