Майже 12 тисяч пасажирів зустрінуть Новий рік у потягах

Майже 12 тисяч пасажирів зустрінуть Новий рік у поїздах «Укрзалізниці». Ілюстративне фото: МикВісті

Близько 12 тисяч людей зустрінуть Новий рік у потягах. У новорічну ніч курсуватиме понад 120 поїздів.

Про це повідомили у пресслужбі компанії. В «Укрзалізниці» впевнені, що для кожного пасажира ця подорож має особливе значення.

«Хтось цієї ночі прямуватиме додому, хтось — до близьких, а для когось поїзд стане дорогою у новий етап життя. У кожного «новорічного» пасажира своя історія, але цієї ночі всі ми їдемо разом», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що роботу залізниці забезпечуватимуть понад вісім тисяч працівників. У новорічні години курсуватимуть понад 120 поїздів на всіх напрямках.

Раніше повідомлялось, що від початку дії програми «3000 км Україною», яка стартувала 3 грудня, українці оформили понад 40 тисяч квитків.