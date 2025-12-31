Майже 12 тисяч пасажирів зустрінуть Новий рік у потягах
- Світлана Іванченко
18:09, 31 грудня, 2025
Близько 12 тисяч людей зустрінуть Новий рік у потягах. У новорічну ніч курсуватиме понад 120 поїздів.
Про це повідомили у пресслужбі компанії. В «Укрзалізниці» впевнені, що для кожного пасажира ця подорож має особливе значення.
«Хтось цієї ночі прямуватиме додому, хтось — до близьких, а для когось поїзд стане дорогою у новий етап життя. У кожного «новорічного» пасажира своя історія, але цієї ночі всі ми їдемо разом», — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що роботу залізниці забезпечуватимуть понад вісім тисяч працівників. У новорічні години курсуватимуть понад 120 поїздів на всіх напрямках.
Раніше повідомлялось, що від початку дії програми «3000 км Україною», яка стартувала 3 грудня, українці оформили понад 40 тисяч квитків.
