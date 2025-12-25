Українці придбали вже 40 тисяч квитків за програмою безкоштовних поїздок від Укрзалізниці

Українці придбали вже 40 тисяч квитків за програмою «3000 км Україною», ілюстраційне фото: Трибуна

Від початку дії програми «3000 км Україною», яка стартувала 3 грудня, українці оформили понад 40 тисяч квитків.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба.

За його словами, найпопулярніші напрямки серед пасажирів: Фастів – Конотоп, Одеса – Запоріжжя, Київ/Жмеринка – Шостка, Запоріжжя – Львів та Суми – Рахів.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

— Безоплатні поїздки в межах 3 000 км діють у непікові періоди й зосереджені саме на маршрутах до прифронтових громад. Квитки можна придбати через застосунок Укрзалізниці. Програма спрямована на підтримку людей у громадах, розташованих поблизу лінії фронту, а також дає можливість більш рівномірно розподіляти пасажиропотік і ефективніше використовувати наявний ресурс залізниці. Для її реалізації не залучаються додаткові кошти державного бюджету, — повідомив Олексій Кулеба.

Нагадаємо, у листопаді президент України Володимир Зеленський оголосив про підготовку нової програми, за якою українці зможуть безкоштовно подорожувати потягами «Укрзалізниці» в межах трьох тисяч кілометрів по країні.

Учасники можуть обирати вагони плацкарт, купе, регіональні поїзди та 2 клас Інтерсіті+. Кожен пасажир отримує до чотирьох поїздок сумарно на 3000 км, які можна використати поступово до кінця 2026 року.

Щоб оформити квиток, потрібно завантажити або оновити застосунок Укрзалізниці, пройти верифікацію через «Дія.Підпис» та обрати поїзд із позначкою «3000».

За першу годину від старту державної програми безкоштовних поїздок залізницею 3000 км її активували понад 30 тисяч українців.