 Українці придбали вже 40 тисяч квитків за програмою «3000 км Україною»

  • четвер

    25 грудня, 2025

  • -6.2°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 25 грудня , 2025 четвер

  • Миколаїв • -6.2° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Українці придбали вже 40 тисяч квитків за програмою безкоштовних поїздок від Укрзалізниці

Українці придбали вже 40 тисяч квитків за програмою «3000 км Україною», ілюстраційне фото: ТрибунаУкраїнці придбали вже 40 тисяч квитків за програмою «3000 км Україною», ілюстраційне фото: Трибуна

Від початку дії програми «3000 км Україною», яка стартувала 3 грудня, українці оформили понад 40 тисяч квитків.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба.

За його словами, найпопулярніші напрямки серед пасажирів: Фастів – Конотоп, Одеса – Запоріжжя, Київ/Жмеринка – Шостка, Запоріжжя – Львів та Суми – Рахів.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

— Безоплатні поїздки в межах 3 000 км діють у непікові періоди й зосереджені саме на маршрутах до прифронтових громад. Квитки можна придбати через застосунок Укрзалізниці. Програма спрямована на підтримку людей у громадах, розташованих поблизу лінії фронту, а також дає можливість більш рівномірно розподіляти пасажиропотік і ефективніше використовувати наявний ресурс залізниці. Для її реалізації не залучаються додаткові кошти державного бюджету, — повідомив Олексій Кулеба.

Нагадаємо, у листопаді президент України Володимир Зеленський оголосив про підготовку нової програми, за якою українці зможуть безкоштовно подорожувати потягами «Укрзалізниці» в межах трьох тисяч кілометрів по країні.

Учасники можуть обирати вагони плацкарт, купе, регіональні поїзди та 2 клас Інтерсіті+. Кожен пасажир отримує до чотирьох поїздок сумарно на 3000 км, які можна використати поступово до кінця 2026 року.

Щоб оформити квиток, потрібно завантажити або оновити застосунок Укрзалізниці, пройти верифікацію через «Дія.Підпис» та обрати поїзд із позначкою «3000».

За першу годину від старту державної програми безкоштовних поїздок залізницею 3000 км її активували понад 30 тисяч українців.

Останні новини про: Укрзалізниця

Укрзалізниця планує передати Одеську залізничну лікарню у власність міста
Українці оформили понад 24 тисячі квитків за програмою «УЗ-3000»
«Укрзалізниця» призначила додаткові вагони до Кишинева з Одеси та Києва
Реклама
Читайте також:
новини
«Вони «обісралися», — Кім про те, як у Сєнкевича провели тендер на харчування в школах

Аліна Квітко
новини
У держбюджеті на 2026 рік обіцяють закласти кошти на ремонт доріг, якими дітей везуть до опорних шкіл, — Кім

Аліса Мелік-Адамян
новини
Різдвяна афіша Миколаєва: як провести тиждень зі святковим настроєм

Марія Хаміцевич
новини
Кім допустив, що заступник Табунщика на полюванні виконував урядове завдання та рятував миколаївців від скажених лисиць

Аліса Мелік-Адамян
новини
Миколаєвом на Різдво курсував святковий тролейбус із вертепом та колядками

Ірина Олехнович
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Укрзалізниця

«Укрзалізниця» призначила додаткові вагони до Кишинева з Одеси та Києва
Українці оформили понад 24 тисячі квитків за програмою «УЗ-3000»
Укрзалізниця планує передати Одеську залізничну лікарню у власність міста

Кім допустив, що заступник Табунщика на полюванні виконував урядове завдання та рятував миколаївців від скажених лисиць

Аліса Мелік-Адамян

У Кіма не бачать підстав для введення військової адміністрації у Південноукраїнську, де депутати тричі не зібрались й не прийняли бюджет 2026

Різдвяна афіша Миколаєва: як провести тиждень зі святковим настроєм

4 години тому

У держбюджеті на 2026 рік обіцяють закласти кошти на ремонт доріг, якими дітей везуть до опорних шкіл, — Кім

СУСПІЛЬСТВО

Аліса Мелік-Адамян

Головне сьогодні