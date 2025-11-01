Українці зможуть безкоштовно подорожувати потягами «Укрзалізниці» на відстань до 3000 кілометрів, — Зеленський

Поїзд «Укрзалізниці». Архівне фото: «МикВісті»

Президент України Володимир Зеленський оголосив про підготовку нової програми, за якою українці зможуть безкоштовно подорожувати потягами «Укрзалізниці» в межах трьох тисяч кілометрів по країні.

Про це він повідомив під час свого звернення в соціальних мереж.

— Я доручив розробити спеціальну програму транспортної підтримки для всіх українців. Уже є пропозиції від «Укрзалізниці» — це програма «УЗ-3000», — сказав Володимир Зеленський.

За його словами, у межах цієї ініціативи кожен громадянин зможе безкоштовно скористатися поїздками українською залізницею на відстань до трьох тисяч кілометрів.

— Програма зараз опрацьовується. Оскільки держава підтримує сферу пасажирських перевезень, компанія має дати відчутний результат для людей — щоб кошти, які використовуються, реально служили суспільству, — додав президент.

Нагадаємо, з 10 жовтня «Укрзалізниця» запускає нове щоденне міжнародне сполучення між Україною та Румунією.