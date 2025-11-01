Українці зможуть безкоштовно подорожувати потягами «Укрзалізниці» на відстань до 3000 кілометрів, — Зеленський
17:37, 01 листопада, 2025
Президент України Володимир Зеленський оголосив про підготовку нової програми, за якою українці зможуть безкоштовно подорожувати потягами «Укрзалізниці» в межах трьох тисяч кілометрів по країні.
Про це він повідомив під час свого звернення в соціальних мереж.
— Я доручив розробити спеціальну програму транспортної підтримки для всіх українців. Уже є пропозиції від «Укрзалізниці» — це програма «УЗ-3000», — сказав Володимир Зеленський.
За його словами, у межах цієї ініціативи кожен громадянин зможе безкоштовно скористатися поїздками українською залізницею на відстань до трьох тисяч кілометрів.
— Програма зараз опрацьовується. Оскільки держава підтримує сферу пасажирських перевезень, компанія має дати відчутний результат для людей — щоб кошти, які використовуються, реально служили суспільству, — додав президент.
Нагадаємо, з 10 жовтня «Укрзалізниця» запускає нове щоденне міжнародне сполучення між Україною та Румунією.
