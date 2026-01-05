«Укрзалізниця» змінює графік поїздів через пошкодження інфраструктури біля Фастова
Через пошкодження залізничної інфраструктури в районі Фастова після ворожої атаки «Укрзалізниця» тимчасово обмежила продаж квитків на окремі напрямки.
Про це повідомили в «Укрзалізниці».
Нові графіки руху поїздів сформують до кінця 7 січня. Продаж квитків відновлять 8 січня: на внутрішні рейси — з 08:00, на міжнародні — з 09:00.
Поїзди почнуть курсувати за оновленим розкладом з 22 січня. До цього часу можливі затримки до 2 годин через організацію безпечного об’їзду пошкодженої ділянки та перегляд інтенсивності руху на Фастівському напрямку.
Раніше повідомлялось, що від початку дії програми «3000 км Україною», яка стартувала 3 грудня, українці оформили понад 40 тисяч квитків.
