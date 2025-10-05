«Укрзалізниця» запускає щоденний рейс до Румунії: квитки майже ₴4 тис.
- Світлана Іванченко
16:00, 05 жовтня, 2025
З 10 жовтня «Укрзалізниця» запускає нове щоденне міжнародне сполучення між Україною та Румунією.
Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій України.
Вартість квитка у купейному вагоні становитиме близько 3,8 тисяч гривень. Продаж квитків уже відкрито у застосунку та на сайті «Укрзалізниці».
Маршрут проходитиме через Київ — Вінницю — Жмеринку — Могилів-Подільський — Велчинець — Унгени — Ясси — Бухарест.
Відправлення з Києва — 06:30, прибуття до Бухареста — 06:47 наступного дня.
У зворотному напрямку поїзд вирушатиме з Бухареста о 19:10, а прибуватиме до столиці України наступного дня о 19:41.
У столиці Румунії поїзд прибуватиме на центральний вокзал Gara de Nord, звідки регулярно курсують швидкісні електрички до аеропорту.
«Запуск маршруту — це ще один крок до інтеграції України в європейський транспортний простір», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у серпні між Києвом і Бухарестом у тестовому режимі запуcтили пряме залізничне сполучення.
