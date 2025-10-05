«Укрзалізниця» запускає щоденний рейс до Румунії: квитки майже ₴4 тис.

З 10 жовтня «Укрзалізниця» запускає щоденний рейс Київ — Бухарест. Архівне фото: «МикВісті»

З 10 жовтня «Укрзалізниця» запускає нове щоденне міжнародне сполучення між Україною та Румунією.

Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій України.

Вартість квитка у купейному вагоні становитиме близько 3,8 тисяч гривень. Продаж квитків уже відкрито у застосунку та на сайті «Укрзалізниці».

Маршрут проходитиме через Київ — Вінницю — Жмеринку — Могилів-Подільський — Велчинець — Унгени — Ясси — Бухарест.

Відправлення з Києва — 06:30, прибуття до Бухареста — 06:47 наступного дня.

У зворотному напрямку поїзд вирушатиме з Бухареста о 19:10, а прибуватиме до столиці України наступного дня о 19:41.

У столиці Румунії поїзд прибуватиме на центральний вокзал Gara de Nord, звідки регулярно курсують швидкісні електрички до аеропорту.

«Запуск маршруту — це ще один крок до інтеграції України в європейський транспортний простір», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у серпні між Києвом і Бухарестом у тестовому режимі запуcтили пряме залізничне сполучення.