Між Києвом і Бухарестом запустили прямий потяг в тестовому режимі

Між Києвом і Бухарестом запустили прямий потяг. Архівне фото: «МикВісті»

Між Києвом і Бухарестом у четвер, 7 серпня, у тестовому режимі запуcтили пряме залізничне сполучення.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час спільного преспідходу з міністеркою закордонних справ Румунії Оаною-Сільвією Цою в Києві, повідомляє Укрінформ.

— Уже сьогодні в тестовому режимі запускається пряме залізничне сполучення між Києвом та Бухарестом. Два спеціальні вагони вирушають сьогодні до румунської столиці через Кишинів, а завтра повертаються до Києва, — сказав Андрій Сибіга.

Він подякував румунській стороні за швидкі темпи будівництва нового моста через річку Тиса, що дозволить вже зовсім скоро відкрити новий пункт пропуску на українсько-румунському кордоні «Біла Церква – Сігету Мармацієй».

— Усі ці проєкти мають працювати на благо громадян наших країн, у тому числі української громади в Румунії та румунської громади в Україні, які є мостами добросусідства між нашими державами, — наголосив міністр.

