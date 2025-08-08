Між Києвом і Бухарестом запустили прямий потяг в тестовому режимі
- Світлана Іванченко
3:34, 08 серпня, 2025
Між Києвом і Бухарестом у четвер, 7 серпня, у тестовому режимі запуcтили пряме залізничне сполучення.
Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час спільного преспідходу з міністеркою закордонних справ Румунії Оаною-Сільвією Цою в Києві, повідомляє Укрінформ.
— Уже сьогодні в тестовому режимі запускається пряме залізничне сполучення між Києвом та Бухарестом. Два спеціальні вагони вирушають сьогодні до румунської столиці через Кишинів, а завтра повертаються до Києва, — сказав Андрій Сибіга.
Він подякував румунській стороні за швидкі темпи будівництва нового моста через річку Тиса, що дозволить вже зовсім скоро відкрити новий пункт пропуску на українсько-румунському кордоні «Біла Церква – Сігету Мармацієй».
— Усі ці проєкти мають працювати на благо громадян наших країн, у тому числі української громади в Румунії та румунської громади в Україні, які є мостами добросусідства між нашими державами, — наголосив міністр.
Раніше в «Укрзалізниці» пояснили, чому цього літа зросли труднощі з купівлею квитків на потяги. Основна причина — кількість пасажирських вагонів зменшується швидше, ніж оновлюється.
