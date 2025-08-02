Менше вагонів — більше пасажирів: в «Укрзалізниці» пояснили, чому бракує квитків

В «Укрзалізниці» пояснили, чому бракує квитків. Архівне фото: «МикВісті»

В «Укрзалізниці» пояснили, чому цього літа зросли труднощі з купівлею квитків на потяги. Основна причина — кількість пасажирських вагонів зменшується швидше, ніж оновлюється, а попит на перевезення, особливо серед пільговиків, постійно зростає.

Як повідомили в пресслужбі компанії, лише за останній рік парк зменшився на 189 вагонів, здебільшого через старіння та пошкодження від обстрілів. Водночас за цей самий період «Укрзалізниця» отримала лише 39 нових вагонів.

«На жаль, загальні темпи старіння та списання вагонів наразі випереджають темпи оновлення. Кількість пасажирів, які подорожують на пільгових умовах, також зростає. Групи дітей прямують на відпочинок, військові — на відновлення чи у відрядження, внутрішньо переміщені особи виїжджають із небезпечних зон», — зауважили в компанії.

Крім того, з початку літа різко збільшилась кількість пасажирів, які подорожують за пільговими умовами. Це і групи дітей, які їдуть на відпочинок, і військовослужбовці у відрядження або на відновлення, і внутрішньо переміщені особи, які залишають небезпечні райони.

У липні, потягами скористалися 116 тисяч дітей із супроводжуючими — на 31% більше, ніж торік. Також у липні залізницею подорожували 44 тисячі військовослужбовців і членів їхніх родин, тоді як у 2024 році ця цифра становила лише 19 тисяч.

Літній сезон традиційно вважається найгарячішим періодом для «Укрзалізниці». Цьогоріч у липні компанія перевезла 2,7 мільйона пасажирів. Попри нестачу вагонів, у компанії стверджують, що задіяли всі наявні ресурси. Завдяки додатковим рейсам кожен вагон перевіз у середньому на 14% більше пасажирів, ніж торік.

«Ми задіяли всі можливості доступного вагонного парку. Кожен вагон перевіз у середньому на 14% більше пасажирів, ніж торік, завдяки призначенню додаткових оборотних рейсів. Продовжуємо робити все можливе, щоби забезпечити подорожі українців», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у серпні «Укрзалізниця» призначила низку додаткових поїздів, зокрема й у популярному Одеському напрямку.