Вже 38 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • субота

    2 серпня, 2025

  • 31.8°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 2 серпня , 2025 субота

  • Миколаїв • 31.8° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Менше вагонів — більше пасажирів: в «Укрзалізниці» пояснили, чому бракує квитків

В «Укрзалізниці» пояснили, чому бракує квитків. Архівне фото: «МикВісті»В «Укрзалізниці» пояснили, чому бракує квитків. Архівне фото: «МикВісті»

В «Укрзалізниці» пояснили, чому цього літа зросли труднощі з купівлею квитків на потяги. Основна причина — кількість пасажирських вагонів зменшується швидше, ніж оновлюється, а попит на перевезення, особливо серед пільговиків, постійно зростає.

Як повідомили в пресслужбі компанії, лише за останній рік парк зменшився на 189 вагонів, здебільшого через старіння та пошкодження від обстрілів. Водночас за цей самий період «Укрзалізниця» отримала лише 39 нових вагонів.

«На жаль, загальні темпи старіння та списання вагонів наразі випереджають темпи оновлення. Кількість пасажирів, які подорожують на пільгових умовах, також зростає. Групи дітей прямують на відпочинок, військові — на відновлення чи у відрядження, внутрішньо переміщені особи виїжджають із небезпечних зон», — зауважили в компанії.

Крім того, з початку літа різко збільшилась кількість пасажирів, які подорожують за пільговими умовами. Це і групи дітей, які їдуть на відпочинок, і військовослужбовці у відрядження або на відновлення, і внутрішньо переміщені особи, які залишають небезпечні райони.

У липні, потягами скористалися 116 тисяч дітей із супроводжуючими — на 31% більше, ніж торік. Також у липні залізницею подорожували 44 тисячі військовослужбовців і членів їхніх родин, тоді як у 2024 році ця цифра становила лише 19 тисяч.

Літній сезон традиційно вважається найгарячішим періодом для «Укрзалізниці». Цьогоріч у липні компанія перевезла 2,7 мільйона пасажирів. Попри нестачу вагонів, у компанії стверджують, що задіяли всі наявні ресурси. Завдяки додатковим рейсам кожен вагон перевіз у середньому на 14% більше пасажирів, ніж торік.

«Ми задіяли всі можливості доступного вагонного парку. Кожен вагон перевіз у середньому на 14% більше пасажирів, ніж торік, завдяки призначенню додаткових оборотних рейсів. Продовжуємо робити все можливе, щоби забезпечити подорожі українців», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у серпні «Укрзалізниця» призначила низку додаткових поїздів, зокрема й у популярному Одеському напрямку. 

Останні новини про: Укрзалізниця

«Укрзалізниця» в тестовому режимі запроваджує верифікацію через «Дія.Підпис» для низки поїздів
Верифікація через «Дію» при купівлі квитків УЗ може порушувати права людини, — експерти
«Укрзалізниця» запускає з Одеси додатковий літній потяг в серпні
Реклама

Читайте також:

новини

«Ми що — не люди?»: миколаївці просять владу пустити комунальний автобус на Казарського

Світлана Іванченко
новини

«Це дуже добре і всюди працює», — Сєнкевич відповів на критику щодо платних парковок у Миколаєві

Аліса Мелік-Адамян
новини

Сєнкевич готує законопроєкт для спеціальної економічної зони для міст біля фронту: «Інакше отримаємо депресивний регіон»

Юлія Бойченко
новини

Мер Миколаєва хоче отримати «Оскар за публічність» та пообіцяв відкрити для журналістів наради з підлеглими

Катерина Середа
новини

У мерії Миколаєва відповіли, чи встигнуть у 2026 році відбудувати більше 50 будинків, на які замовляють проєкти

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Укрзалізниця

«Укрзалізниця» запускає з Одеси додатковий літній потяг в серпні
Верифікація через «Дію» при купівлі квитків УЗ може порушувати права людини, — експерти
«Укрзалізниця» в тестовому режимі запроваджує верифікацію через «Дія.Підпис» для низки поїздів

Енергетична незалежність півдня: як Одеса і Миколаїв борються за світло, тепло та стабільність

«Це дуже добре і всюди працює», — Сєнкевич відповів на критику щодо парковок

3 години тому

URC-2025: Чи була корисною для Миколаївщини найбільша конференція з відновлення України?

Юлія Бойченко

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 38 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay