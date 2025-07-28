«Укрзалізниця» запускає з Одеси додатковий літній потяг в серпні
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- Світлана Іванченко
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14:02, 28 липня, 2025
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У серпні «Укрзалізниця» призначає низку додаткових поїздів, зокрема й у популярному Одеському напрямку.
Про це йдеться в повідомленні компанії.
Серед нових маршрутів:
- Поїзд №708/707 Одеса — Вінниця курсуватиме 1 та 3 серпня в обох напрямках;
- Поїзди №740/739 Київ — Кривий Ріг та №753/754 Кривий Ріг — Київ здійснюватимуть рейси 31 липня, а також 2, 4, 6, 8 і 10 серпня;
- Поїзд №275/276 Київ — Вінниця вирушатиме з Києва та Вінниці 1 і 3 серпня.
Для перевезень використовуватимуться купейні вагони з сидячими місцями. У компанії застерігають пасажирів, що у цих поїздах не надаватиметься постільна білизна, тож під час бронювання варто звертати увагу на відповідну позначку.
«Будь ласка, будьте уважні при виборі місць та звертайте увагу на позначку, що білизни у цих поїздах не буде», — зазначили в компанії.
Продаж квитків на більшість рейсів відкрито на всіх офіційних ресурсах залізниці, а квитки на поїзди до/з Кривого Рогу з'являться в продажі вже незабаром.
Раніше повідомлялось, що «Укрзалізниця» на декілька днів у липні призначала додатковий поїзд №708/707 сполученням Одеса — Вінниця — Одеса.
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