«Укрзалізниця» запускає з Одеси додатковий літній потяг в серпні

«Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд Одеса — Вінниця. Архівне фото: «МикВісті»

У серпні «Укрзалізниця» призначає низку додаткових поїздів, зокрема й у популярному Одеському напрямку.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Серед нових маршрутів:

Поїзд №708/707 Одеса — Вінниця курсуватиме 1 та 3 серпня в обох напрямках;

Поїзди №740/739 Київ — Кривий Ріг та №753/754 Кривий Ріг — Київ здійснюватимуть рейси 31 липня, а також 2, 4, 6, 8 і 10 серпня;

Поїзд №275/276 Київ — Вінниця вирушатиме з Києва та Вінниці 1 і 3 серпня.

Для перевезень використовуватимуться купейні вагони з сидячими місцями. У компанії застерігають пасажирів, що у цих поїздах не надаватиметься постільна білизна, тож під час бронювання варто звертати увагу на відповідну позначку.

«Будь ласка, будьте уважні при виборі місць та звертайте увагу на позначку, що білизни у цих поїздах не буде», — зазначили в компанії.

Продаж квитків на більшість рейсів відкрито на всіх офіційних ресурсах залізниці, а квитки на поїзди до/з Кривого Рогу з'являться в продажі вже незабаром.

Раніше повідомлялось, що «Укрзалізниця» на декілька днів у липні призначала додатковий поїзд №708/707 сполученням Одеса — Вінниця — Одеса.