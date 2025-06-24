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«Укрзалізниця» на два дні призначила додатковий потяг Одеса — Вінниця

«Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд Одеса — Вінниця. Архівне фото: «МикВісті»«Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд Одеса — Вінниця. Архівне фото: «МикВісті»

«Укрзалізниця» призначила на 4 і 6 липня додатковий поїзд №708/707 сполученням Одеса — Вінниця — Одеса.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

З Одеси поїзд вирушатиме о 08:11 і прибуватиме до Вінниці о 14:15. У зворотному напрямку — відправлення з Вінниці о 15:05, прибуття до Одеси — о 20:59.

Серед зупинок — Подільськ, Вапнярка та Жмеринка.

У складі поїзда — купейні вагони з місцями для сидіння, без спальних полиць. Пасажирам нагадали, що непарні місця розташовані біля вікна, а парні — ближче до дверей купе.

Нагадаємо, з 10–11 липня починає курсувати новий поїзд №148/147 сполученням Житомир — Одеса. Він з’єднає Полісся з Чорноморським узбережжям.

Тако зазначимо, що з 18 червня пасажири поїздів далекого сполучення «Укрзалізниці» тепер платять більше за гарячі напої. Так, вартість класичного чаю зросла вдвічі. Це перше підвищення цін із 2018 року.

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