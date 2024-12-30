«Укрзалізниця» тестує гарячі обіди на найдовших рейсах
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- Альона Коханчук
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15:39, 30 грудня, 2024
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«Укрзалізниця» тестує повноцінні гарячі обіди на найдовших рейсах.
Про це повідомила пресслужба залізниці.
З цього тижня починається тестування харчування на таких рейсах:
- №351/352 Київ — Кишинів
- №95/96 Київ — Рахів
- №29/30 Київ — Ужгород
- №4/3 Запоріжжя — Ужгород
Зазначається, що страви приготовлені та заморожені інноваційним способом, який забезпечує свіжість продуктів і дозволяє зберегти смак після розігрівання. Меню розробив український шеф-кухар Євген Клопотенко. Вартість страв: від 170 до 190 гривень.
Раніше повідомлялося, що на святковий період «Укрзалізниця» додала вагони до складу потягу № 121/122 «Миколаїв — Київ», збільшивши кількість місць для пасажирів.
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