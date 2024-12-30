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«Укрзалізниця» тестує гарячі обіди на найдовших рейсах

Укрзалізниця тестує повноцінні гарячі обіди. Фото: УкрзалізницяУкрзалізниця тестує повноцінні гарячі обіди. Фото: Укрзалізниця

«Укрзалізниця» тестує повноцінні гарячі обіди на найдовших рейсах.

Про це повідомила пресслужба залізниці.

З цього тижня починається тестування харчування на таких рейсах:

  • №351/352 Київ — Кишинів
  • №95/96 Київ — Рахів
  • №29/30 Київ — Ужгород
  • №4/3 Запоріжжя — Ужгород

Зазначається, що страви приготовлені та заморожені інноваційним способом, який забезпечує свіжість продуктів і дозволяє зберегти смак після розігрівання. Меню розробив український шеф-кухар Євген Клопотенко. Вартість страв: від 170 до 190 гривень.

Укрзалізниця тестує повноцінні гарячі обіди. Фото: УкрзалізницяУкрзалізниця тестує повноцінні гарячі обіди. Фото: Укрзалізниця

Раніше повідомлялося, що на святковий період «Укрзалізниця» додала вагони до складу потягу № 121/122 «Миколаїв — Київ», збільшивши кількість місць для пасажирів. 

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