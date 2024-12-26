На свята в потягах «Миколаїв – Київ» збільшили кількість місць для пасажирів. Архівне фото: «МикВісті»

На святковий період «Укрзалізниця» додала вагони до складу потягу № 121/122 «Миколаїв — Київ», збільшивши кількість місць для пасажирів.

Як зазначили в компанії, загалом по країні склад поїздів збільшили на 52 вагони, це близько 4 тисяч додаткових місць у популярних напрямках.

Додаткові вагони добавили до складу поїздів: № 81/82 «Київ — Ужгород», № 95/96 «Київ — Рахів», № 37/40 «Запоріжжя — Солотвино», № 127/128 «Запоріжжя — Львів» та інших. Також, 5 вагонів додали до складу поїзда № 79/80 «Львів — Київ — Дніпро».

Крім того, «Укрзалізниця» запевняє, що до кінця грудня майже 7 тисяч дітей скористаються послугами залізниці.

Раніше повідомлялось, «Укрзалізниця» запустила шість додаткових рейсів на час різдвяно-новорічних свят. Зокрема, два потяги курсуватимуть до Одеси.