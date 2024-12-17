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«Укрзалізниця» призначила додаткові потяги на різдвяно-новорічні свята, 2 з яких — до Одеси

«Укрзалізниця» призначила 6 додаткових поїздів на різдвяно-новорічні свята. Фото: «МикВісті»«Укрзалізниця» призначила 6 додаткових поїздів на різдвяно-новорічні свята. Фото: «МикВісті»

«Укрзалізниця» запускає шість додаткових рейсів на час різдвяно-новорічних свят. Зокрема, два потяги курсуватимуть до Одеси. 

Як повідомили у пресслужбі компанії, поїзд №168/167 відправлятиметься з Одеси та Львова: 21, 22, 23, 28, 29, 30 грудня та 4, 5, 11, 12 січня наступного року.

Потягом №265/266 можна дістатися з Одеси та Києва: 20, 21, 22, 27, 28, 29 грудня, а також 5 та 12 січня 2025 року.

Крім того, заплановані додаткові потяги за маршрутами: Київ, Львів, Чернівці, Ужгород і Трускавець. 

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Поїзд №159/160, відправлятиметься з Києва та Трускавця: 23, 24, 30, 31 грудня.

Поїзд №291/292, стартує з Києва та Львова: 20, 21, 22, 27, 28, 29 грудня, а також 3, 4, 5 січня 2025 року.

Поїзд №249/250 Київ – Чернівці, відправлення з Києва: 20, 22, 24, 26, 28, 30 грудня та 1, 3, 5, 7, 9, 11 січня 2025 року.

 Поїзд №235/236 Київ – Ужгород, відправлення з Києва: 20, 22, 24, 26, 28, 30 грудня та 1, 3, 5, 7, 9, 11 січня 2025 року.

У компанії зазначили, що квитки можна придбати через мобільний додаток, на сайті або в квиткових касах.

Нагадаємо, що «Укрзалізниця» з 11 грудня випустила на маршрут 10 нових вагонів, які побудували в Україні протягом 2024 року. Вони курсують на маршруті Дніпро-Львів-Дніпро.

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