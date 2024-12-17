«Укрзалізниця» призначила додаткові потяги на різдвяно-новорічні свята, 2 з яких — до Одеси
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- Світлана Іванченко
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8:03, 17 грудня, 2024
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«Укрзалізниця» запускає шість додаткових рейсів на час різдвяно-новорічних свят. Зокрема, два потяги курсуватимуть до Одеси.
Як повідомили у пресслужбі компанії, поїзд №168/167 відправлятиметься з Одеси та Львова: 21, 22, 23, 28, 29, 30 грудня та 4, 5, 11, 12 січня наступного року.
Потягом №265/266 можна дістатися з Одеси та Києва: 20, 21, 22, 27, 28, 29 грудня, а також 5 та 12 січня 2025 року.
Крім того, заплановані додаткові потяги за маршрутами: Київ, Львів, Чернівці, Ужгород і Трускавець.
Поїзд №159/160, відправлятиметься з Києва та Трускавця: 23, 24, 30, 31 грудня.
Поїзд №291/292, стартує з Києва та Львова: 20, 21, 22, 27, 28, 29 грудня, а також 3, 4, 5 січня 2025 року.
Поїзд №249/250 Київ – Чернівці, відправлення з Києва: 20, 22, 24, 26, 28, 30 грудня та 1, 3, 5, 7, 9, 11 січня 2025 року.
Поїзд №235/236 Київ – Ужгород, відправлення з Києва: 20, 22, 24, 26, 28, 30 грудня та 1, 3, 5, 7, 9, 11 січня 2025 року.
У компанії зазначили, що квитки можна придбати через мобільний додаток, на сайті або в квиткових касах.
Нагадаємо, що «Укрзалізниця» з 11 грудня випустила на маршрут 10 нових вагонів, які побудували в Україні протягом 2024 року. Вони курсують на маршруті Дніпро-Львів-Дніпро.
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