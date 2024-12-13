«Укрзалізниця» запустила 10 сучасних вагонів власного виробництва

«Укрзалізниця» запустила сучасні вагони власного виробництва. Фото: «Укрзалізниця»

«Укрзалізниця» з 11 грудня випустила на маршрут 10 нових вагонів, які побудували в Україні протягом 2024 року. Вони вже курсують на маршруті Дніпро-Львів-Дніпро.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

Зазначається, що перша відправка відбулась 11 грудня о 22:30 рейсом поїзда 79/80 з Києва до Дніпра.

Також усі нові купейні вагони облаштували додатковими столиками для пасажирів верхніх полиць. Крім цього, вперше на вагонах встановили 4-зонне відеоспостереження, декілька режимів керування освітленням у 3 зонах вагона, а також порти Type-C для зарядки гаджетів на кожному пасажирському місці.

«Укрзалізниця» запустила сучасні вагони власного виробництва. Фото: «Укрзалізниця»

У нових вагонах є кондиціонери, вакуумні туалети, сповивальні столики та кавоварки. Для людей з порушеннями зору передбачено навігацію шрифтом Брайля, кероване табло підвищеної контрастності, додаткові вхідні поручні, кнопки виклику провідників, а також додаткове контрастне маркування усіх виступаючих елементів і конструкцій.

«Укрзалізниця» запустила сучасні вагони власного виробництва. Фото: «Укрзалізниця» «Укрзалізниця» запустила сучасні вагони власного виробництва. Фото: «Укрзалізниця»

Вартість одного вагону — від 43-47 мільйонів гривень. Вона залежить від типу вагона та його характеристик. Під час виробництва нових вагонів задіяно 160 суміжних українських підприємств-постачальників, локалізація виробництва становить понад 80%.

«Повністю задовольнити попит на перевезення у перспективі кількох років ми будемо здатні лише за умови гарантованого фінансування за відповідною бюджетною програмою щорічного оновлення рухомого складу на період 2025-2029. При цьому держінвестиції в закупівлю українського рухомого складу для перевезення пасажирів дозволять скоротити від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі України на близько 1 млрд доларів США», — каже голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» оголосила про запуск другої пари поїздів на маршруті «Варшава — Рава-Руська — Львів» та додала нове сполучення з Чернівцями.