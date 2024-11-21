«Укрзалізниця» збільшує кількість рейсів до Варшави і розширює маршрут
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- Світлана Іванченко
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17:49, 21 листопада, 2024
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«Укрзалізниця» оголосила про запуск другої пари поїздів на маршруті «Варшава — Рава-Руська — Львів» та додала нове сполучення з Чернівцями.
За інформацією пресслужби компанії, на маршруті між Варшавою та Рава-Руською курсуватиме поїзд польської залізниці PKP Intercity.
Водночас між Рава-Руською, Львовом і Чернівцями почне курсувати дизель-поїзд українського виробництва ДПКр-3.
Зазначається, що нові рейси будуть виконуватись сучасними комфортабельними поїздами, що розширить географію сполучення. Зокрема, маршрут тепер охоплюватиме Тернопіль, Чортків, Заліщики та Чернівці, з’єднавши їх із Варшавою через поїзд «Чернівці — Рава-Руська».
Також у розкладі залишається поїзд №767/768 – 867/868, який курсує за маршрутом «Варшава — Рава-Руська — Львів — Коломия».
Квитки на всі рейси будуть доступні для придбання в застосунку «Укрзалізниці», на сайті, у чат-ботах та в касах вокзалів одразу після відкриття продажу.
Раніше Одеська філія «Укрзалізниці» повідомила про графіки курсування нового маршруту приміського залізничного сполучення «Миколаїв-Вантажний — Апостолове — Миколаїв-Вантажний».
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