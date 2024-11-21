«Укрзалізниця» збільшує кількість рейсів до Варшави і розширює маршрут

«Укрзалізниця» збільшує кількість рейсів до Варшави та розширює маршрут. Фото: «МикВісті»

«Укрзалізниця» оголосила про запуск другої пари поїздів на маршруті «Варшава — Рава-Руська — Львів» та додала нове сполучення з Чернівцями.

За інформацією пресслужби компанії, на маршруті між Варшавою та Рава-Руською курсуватиме поїзд польської залізниці PKP Intercity.

Водночас між Рава-Руською, Львовом і Чернівцями почне курсувати дизель-поїзд українського виробництва ДПКр-3.

Графік «Укрзалізниці»

Зазначається, що нові рейси будуть виконуватись сучасними комфортабельними поїздами, що розширить географію сполучення. Зокрема, маршрут тепер охоплюватиме Тернопіль, Чортків, Заліщики та Чернівці, з’єднавши їх із Варшавою через поїзд «Чернівці — Рава-Руська».

Також у розкладі залишається поїзд №767/768 – 867/868, який курсує за маршрутом «Варшава — Рава-Руська — Львів — Коломия».

Квитки на всі рейси будуть доступні для придбання в застосунку «Укрзалізниці», на сайті, у чат-ботах та в касах вокзалів одразу після відкриття продажу.

Раніше Одеська філія «Укрзалізниці» повідомила про графіки курсування нового маршруту приміського залізничного сполучення «Миколаїв-Вантажний — Апостолове — Миколаїв-Вантажний».