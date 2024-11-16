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Нові рейси Миколаїв – Апостове: як курсує поїзд

Потяг «Укрзалізниці», Фото: «МикВісті»Потяг «Укрзалізниці», Фото: «МикВісті»

Одеська філія «Укрзалізниці» повідомляє про графіки курсування нового маршруту приміського залізничного сполучення «Миколаїв-Вантажний – Апостолове – Миколаїв-Вантажний».

Про це повідомляє Одеська залізниця.

Висказується, що приміський поїзд № 6324 «Миколаїв-Вантажний – Апостолове», починаючи із 14 листопада 2024 року, відправляється зі станції «Миколаїв-Вантажний» о 10:09 і прибуватиме до станції «Апостолове» о 17:40.

Приміський поїзд № 6323 «Апостолове – Миколаїв-Вантажний» з 15 листопада 2024 року вирушатиме у рейс зі станції «Апостолове» о 08:34 та прибуватиме до станції «Миколаїв-Вантажний» о 15:22.

В Укрзалізниці звертають увагу, що з 13 листопада відмінено приміський поїзд № 6702 сполученням «Високопілля – Апостолове», а з 14 листопада – приміський поїзд № 6701 сполученням «Апостолове – Високопілля».

Нагадаємо, що у жовтні Кабінет Міністрів України за поданням наглядової ради АТ «Укрзалізниця» призначив Олександра Перцовського головою правління компанії.

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