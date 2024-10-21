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Уряд призначив нового голову правління «Укрзалізниці»

Олександр Перцовський, фото: УкрзалізницяОлександр Перцовський, фото: Укрзалізниця

Кабінет Міністрів України за поданням наглядової ради АТ «Укрзалізниця» призначив Олександра Перцовського головою правління компанії.

Як повідомили в пресслужбі УЗ, рішення прийняли 18 жовтня. Також відомо, що Олександра Перцовського призначили на посаду голови правління АТ «Укрзалізниця» строком на три роки.

Олександр Перцовський працює в «Укрзалізниці» з 2020 року. Дотепер він обіймав посаду члена правління та відповідав за пасажирський напрям. До цього, у 2016-2020 роках, був першим заступником гендиректора АТ «Укрпошта», а ще раніше, з 2010 до 2016 року, працював на керівних посадах у Deutsche Post DHL Group у США та Сінгапурі.

Зазначається, що Євген Лященко, який з березня 2023 року займав посаду голови правління, продовжить працювати на посаді члена правління.

Крім того, з посад членів правління «Укрзалізниці» звільнили Володимира Крота, Ореста Логунова та Антона Мішина.

Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський призначив собі двох радників, а очільнику Офісу Президента Андрію Єрмаку двох заступників. А 5 вересня, Верховна Рада призначила ряд нових міністрів.

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