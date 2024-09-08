Зеленський призначив нових радників, та заступників ОП

Офіс Президента України, фото: Уніан

Президент Володимир Зеленський 8 вересня призначив собі двох радників, а очільнику Офісу Президента Андрію Єрмаку двох заступників.

Про це свідчать укази Президента.

Радниками Президента з питань комунікацій став Дмитро Литвин, а зі стратегічних питань — Олександр Камишін.

Дмитро Литвин — журналіст та один з авторів промов Президента.

Олександр Камишін — український управлінець та державний діяч, у минулому — менеджер у Dragon Capital і SCM, засновник компаній Latifundist Media, Grano Group, AgTech Farm та Fortior Capital. Із серпня по жовтень 2021 року Камишін виконував обовʼязки голови правління «Укрзалізниці». Із жовтня 2021 по березень 2022 року був тимчасовим головою правління «Укрзалізниці». У березні 2022 року Камишін став головою правління «Укрзалізниці».

Інший указ стосується звільнення Віктора Микити з посади голови Закарпатської ОДА та призначення заступником керівника Офісу Президента.

Як відомо, Віктор Микита з 2003 року працював у правоохоронних органах на різних посадах. Був юристом у приватній компанії та заступником начальника управління СБУ в Запорізькій області. Після цього займав відповідальну посаду в центральному апараті Служби безпеки України. У 2013-2014 роках служив в Донецьку, а у 2015-2018 роках був керівником спецпідрозділу СБУ Закарпаття по боротьбі з організованою злочинністю.

Окрім нього, таку ж посаду отримала ексміністерка Ірина Верещук, яку 5 вересня звільнили з посади віцепрем’єр-міністерки — міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Нагадаємо, що у четвер, 5 вересня, Верховна Рада призначила ряд нових міністрів.