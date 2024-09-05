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У четвер, 5 вересня, Верховна Рада призначила ряд нових міністрів.

Результати голосувань повідомив нардепа фракції «Голос» Ярослава Железняка у Telegram.

Андрій Сибіг. Фото: АрміяInform

Спочатку Верховна Рада проголосувала за призначення Андрія Сибіги міністром закордонних справ України. Призначення підтримали 258 народних обранців.

Андрій Сибіга з 2012 по 2016 рік був директором Департаменту консульської служби МЗС України. Після цього до 2021 року був Надзвичайним і Повноважним Послом України в Турецькій Республіці. З 2021 року по 2024 рік обіймав посаду заступника Керівника Офісу Президента України, а з 2024 року став першим заступником Міністра закордонних справ України.

Ольга Стефанішина. Фото: facebook/Olga Stefanishyna

Також Рада призначила новою віце-прем'єр-міністеркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України — міністеркою юстиції України Ольгу Стефанішину. За це рішення проголосували 253 парламентарі.

4 червня 2020 року Ольгу Стефанішину призначили на посаду віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. До того вона працювала генеральною директоркою Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції.

Олексій Кулеба. Фото: Новинарня

Верховна Рада призначила Олексія Кулебу на посаду віцепрем'єр-міністра з відновлення України — міністра розвитку громад та територій. Це рішення підтримали 240 депутатів.

З листопада 2019 року Олексій Кулеба працював директором Департаменту міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради. Після цього — першим заступником голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень. З лютого 2022 року його призначили головою Київської обласної державної адміністрації. А з березня 2022 року призначений радником патронатної служби начальника Київської обласної військової адміністрації. З травня 2022 року призначений головою Київської обладміністрації.

Світлана Гринчук. Фото: ЕкоПолітика

Цього дня обрано і міністерку захисту довкілля та природних ресурсів. Нею стала Світлана Гринчук. Її кандидатуру підтримали 246 депутатів.

До призначення Світлана Гринчук працювала заступницею міністра енергетики. У 2019 році вона обіймала посаду радниці глави уряду. Займалася питаннями охорони навколишнього середовища і зміни клімату.

Матвій Бідний. Фото: Вікіпедія

На посаду міністра молоді та спорту України призначили Матвія Бідного, «за» проголосували 239 депутатів.

З 2020 року Матвій Бідний був заступником міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта, який подав у відставку у листопаді 2023 року. 9 листопада 2023 року його призначили виконуючим обов’язки міністра молоді та спорту.

Микола Точицький. Фото з Facebook

Також Верховна Рада призначила міністра культури та стратегічних комунікацій України. Ним став Микола Точицький За проголосували 252 народні депутати.

Микола Точицький — дипломат із багаторічним досвідом. З 2021 року до квітня 2024 був заступником міністра закордонних справ України (Дмитра Кулеби).

Наталя Калмикова Фото: uacrisis.org

На посаду міністерки у справах ветеранів України обрано Наталю Калмикову. Її призначення підтримали 256 депутатів.

У лютому 2022 року Наталію Калмикову призначили виконавчою директоркою новоствореного Українського ветеранського фонду при міністерстві у справах ветеранів. З вересня 2023 року вона була заступницею з питань соціального розвитку міністра оборони Рустема Умєрова.

Герман Сметанін. Фото: Економічна правдв

Новим міністром з питань стратегічних галузей промисловості України став Герман Сметанін. За його призначення проголосувало 247 депутатів.

З червня 2023 року він працював генеральним директором акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» (Укроборонпром), що об'єднує державні багатопрофільні підприємства різних галузей оборонної промисловості.

Віталій Коваль. Фото Рівненської ОДА

Останнім на посаду Міністра аграрної політики та продовольства України призначено Віталія Коваля. Рішення підтримали 251 нардеп.

З 2019 року Віталій Коваль був на посаді голови Рівненської обласної державної адміністрації. На посаді голови Фонду держмайна він замінив Рустема Умєрова. На цій посаді він пропрацював менш як рік. 4 вересня він написав заяву на звільнення.

Нагадаємо, що Верховна Рада підтримала відставку міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.