Фото: Telegram / Дмитро Кулеба

Верховна Рада підтримала відставку міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Про це повідомив народний депутат із парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк.

За його словами, відставку урядовця підтримали 240 народних депутатів.

Відомо, що з 2003 року Дмитро Кулеба працював у системі Міністерства закордонних справ України.

З серпня 2019 року по березень 2020-го обіймав посаду віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

4 березня 2020 року був призначений міністром закордонних справ.

Як повідомлялось раніше, вранці 4 вересня Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив про надходження до парламенту заяви від міністра закордонних справ Дмитра Кулеби про відставку.