«Ситуація на фронті складна, якщо так триватиме далі, ми програємо», — Кулеба

Дмитро Кулеба. Архівне фото: «МикВісті»

Ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що Україна може програти, якщо й надалі не отримуватиме засобів, які здатні переломити хід війни.

Про це він заявив в інтерв'ю Financial Times.

Дмитро Кулеба зазначив, якщо в України не буде інструментів для зміни події у цій війні, то вона програє.

«Чи маємо ми сьогодні засоби та інструменти, щоб переломити ситуацію і змінити траєкторію подій? Ні, не маємо. І якщо так триватиме далі, ми програємо війну», — каже Дмитро Кулеба.

Також він наголосив, що ситуація на фронті зараз складна.

«Це правда, що ситуація на полі бою виглядає погано. Але в перші місяці 2022 року все виглядало ще гірше. Що я ненавиджу в розмовах із європейськими та американськими експертами — і ненавиджу це слово, яке я зазвичай не вживаю — так це те, що всі запитують: на що готова Україна, що Україна готова прийняти? А я кажу: хлопці, спочатку знайдіть відповідь на питання, що готовий прийняти Путін. Тому що саме звідти починається ця війна», — говорить колишній міністр.

Ексміністр також додав, що президент РФ прагне знищити українську державність та окупувати всю територію України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, Володимир Путін не хоче завершувати війну і погрожує Україні ракетами «Орешник», щоб зірвати спроби обраного президента США Дональда Трампа закінчити війну.