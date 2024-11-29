  • пʼятниця

    29 листопада, 2024

  • 3.3°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 29 листопада , 2024 листопада

  • Миколаїв • 3.3° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

«Ситуація на фронті складна, якщо так триватиме далі, ми програємо», — Кулеба

Дмитро Кулеба. Архівне фото: «МикВісті»Дмитро Кулеба. Архівне фото: «МикВісті»

Ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що Україна може програти, якщо й надалі не отримуватиме засобів, які здатні переломити хід війни.

Про це він заявив в інтерв'ю Financial Times.

Дмитро Кулеба зазначив, якщо в України не буде інструментів для зміни події у цій війні, то вона програє.

«Чи маємо ми сьогодні засоби та інструменти, щоб переломити ситуацію і змінити траєкторію подій? Ні, не маємо. І якщо так триватиме далі, ми програємо війну», — каже Дмитро Кулеба.

Також він наголосив, що ситуація на фронті зараз складна.

«Це правда, що ситуація на полі бою виглядає погано. Але в перші місяці 2022 року все виглядало ще гірше. Що я ненавиджу в розмовах із європейськими та американськими експертами — і ненавиджу це слово, яке я зазвичай не вживаю — так це те, що всі запитують: на що готова Україна, що Україна готова прийняти? А я кажу: хлопці, спочатку знайдіть відповідь на питання, що готовий прийняти Путін. Тому що саме звідти починається ця війна», — говорить колишній міністр.

Ексміністр також додав, що президент РФ прагне знищити українську державність та окупувати всю територію України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив,  Володимир Путін не хоче завершувати війну і погрожує Україні ракетами «Орешник», щоб зірвати спроби обраного президента США Дональда Трампа закінчити війну.

Останні новини про: Війна в Україні

У Миколаєві працює 44 світлофори з безперебійним живленням, але вони також потребують підзарядки
Усі чоловіки від 18 до 25 років тепер мають проходити військову підготовку
Військовим дали місяць на повернення після СЗЧ без кримінальної відповідальності
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві відновили світло після 37 годин блекауту

Катерина Середа
новини

Підписуйтесь на Telegram МикВісті. Уся актуальна інформація про світло

Катерина Середа
новини

Миколаївці понад 30 годин без світла: що відомо наразі і де підзарядитися

Аліна Квітко
новини

Більше доби без світла: як працюють «Пункти незламності» у Миколаєві

Олена Козубовська
новини

Через блекаут у Миколаєві один із «Пунктів незламності» прийняв понад тисячу відвідувачів за день

Володимир Коваль

Останні новини про: Війна в Україні

Військовим дали місяць на повернення після СЗЧ без кримінальної відповідальності
Усі чоловіки від 18 до 25 років тепер мають проходити військову підготовку
У Миколаєві працює 44 світлофори з безперебійним живленням, але вони також потребують підзарядки

У Миколаєві відновили світло після 37 годин блекауту

Катерина Середа

Зеленський призначив нового командувача Сухопутних військ ЗСУ

ФОТОРЕПОРТАЖ

Чорна п‘ятниця. Миколаїв без світла

На Миколаївщині блекаут: в обленерго розповіли, що споживачі будуть зі світлом 2 години, а 4 — без

Головне сьогодні