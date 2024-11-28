Зеленський: Путін «розмахує своїм «Орєшніком», щоб Трамп не зміг закінчити війну

Володимир Зеленський. Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський заявив, Володимир Путін не хоче завершувати війну і погрожує Україні ракетами «Орешник», щоб зірвати спроби обраного президента США Дональда Трампа закінчити війну.

Про це він повідомив у вечірньому зверненні.

Він зазначив, що сьогодні під час візиту до Казахстану, «Путін знову рекламував свої ракети — свою готовність вбивати й руйнувати».

Також він додав, що президента РФ не цікавить припинення війни, а навпаки — він хоче не дати іншим закінчити цю війну, зокрема Дональду Трампу.

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«Розмахувати своїм Орешником зараз він може тільки для того, щоб зірвати зусилля президента Трампа, які точно будуть після інавгурації. Путін хоче загострити ситуацію зараз так, щоб у Трампа нічого не вийшло — щоб він не зміг закінчити війну», — говорить Володимир Зеленський.

Зазначимо, що 28 листопада в Астані (Казахстан) Володимир Путін пригрозив ударами ракетами Орешник по «центрам ухвалення рішень» у Києві.

Про це він заявив під час саміту ОДКБ (Організації договору про колективну безпеку), пише ТАСС.

За словами президента РФ, Генштаб і Міноборони Росії «наразі підбирають цілі для ураження» ракетами «Орешник» на території України.

«У разі масованого застосування «Орешника» потужність удару буде порівнянна з ядерною зброєю», — повідомив Володимир Путін.

Нагадаємо, 21 листопада Росія завдала удару по місту Дніпро за допомогою балістичної ракети середньої дальності «Орешник», яка оснащена без'ядерним гіперзвуковим варіантом.