  • четвер

    21 листопада, 2024

  • Похмуро

    Миколаїв

  • 21 листопада , 2024 листопада

  • Миколаїв • Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Росія завдала удару по Дніпру балістичною ракетою «Орешник», — Путін

Володимир Путін, фото: Getty ImagesВолодимир Путін, фото: Getty Images

Володимир Путін заявив, що Росія завдала удару по місту Дніпро за допомогою балістичної ракети середньої дальності «Орешник», яка оснащена без'ядерним гіперзвуковим варіантом.

Президент РФ заявив, що цей удар нібито став відповіддю на удари, завдані американською та британською зброєю по території Росії.

«Випробування в бойових умовах ракетної системи «Орешник» ведуться у відповідь на агресивні дії країн НАТО щодо Росії», — сказав Путін.

Нагадаємо, вранці 21 листопада російські війська атакували Україну міжконтинентальною балістичною, аеробалістичною та крилатими ракетами. Під російським вогнем опинилося Дніпро. Зазначається, що міжконтинентальну балістичну ракету запустили з Астраханської області РФ, аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал» — із Тамбовської області, а крилаті ракети Х-101 — із Волгоградської області.

Останні новини про: Війна в Україні

Росіяни атакували Херсонщину з безпілотника: постраждав чоловік
Нікого з прокурорів та суддів, які незаконно притягували до відповідальності учасників Майдану, не засудили
Путін пригрозив ударами по військових об'єктах країн-партнерів України
Реклама

Читайте також:

новини

У Первомайську планують затвердити Стратегію розвитку до 2027 року: на її реалізацію треба понад ₴6 млрд

Олена Козубовська
новини

Через місяць після обшуків голові Миколаївської МСЕК оголосили про підозру

Аліса Мелік-Адамян
новини

У ТЦК та поліції відповіли на скарги омбудсману щодо мобілізації у Миколаєві

Олена Козубовська
новини

Сєнкевич заявив, що навесні у Миколаєві планують переобрати директора водоканалу

Олена Козубовська
новини

Центральний суд Миколаєва тимчасово припиняє роботу через загрозу безпеці

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Війна в Україні

Путін пригрозив ударами по військових об'єктах країн-партнерів України
Нікого з прокурорів та суддів, які незаконно притягували до відповідальності учасників Майдану, не засудили
Росіяни атакували Херсонщину з безпілотника: постраждав чоловік

Жителі Миколаївщини у цьому році вже сплатили ₴787,1 млн військового збору

Полювальний сезон на Миколаївщині: за три місяці виявлено 13 порушників

Новий корпус миколаївського ліцею №60 планують добудувати до серпня наступного року

У Первомайську планують затвердити Стратегію розвитку до 2027 року: на її реалізацію треба понад ₴6 млрд