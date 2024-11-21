Росія завдала удару по Дніпру балістичною ракетою «Орешник», — Путін

Володимир Путін, фото: Getty Images

Володимир Путін заявив, що Росія завдала удару по місту Дніпро за допомогою балістичної ракети середньої дальності «Орешник», яка оснащена без'ядерним гіперзвуковим варіантом.

Президент РФ заявив, що цей удар нібито став відповіддю на удари, завдані американською та британською зброєю по території Росії.

«Випробування в бойових умовах ракетної системи «Орешник» ведуться у відповідь на агресивні дії країн НАТО щодо Росії», — сказав Путін.

Нагадаємо, вранці 21 листопада російські війська атакували Україну міжконтинентальною балістичною, аеробалістичною та крилатими ракетами. Під російським вогнем опинилося Дніпро. Зазначається, що міжконтинентальну балістичну ракету запустили з Астраханської області РФ, аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал» — із Тамбовської області, а крилаті ракети Х-101 — із Волгоградської області.