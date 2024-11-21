РФ вдарила по Дніпру: пошкоджено промпідприємство, виникли пожежі

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Уранці 21 листопада російські війська завдали кількох ракетних ударів по Дніпру та області. У місті зазнало пошкодження промислове підприємство.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«З раннього ранку агресор масовано атакував область. Інформація щодо наслідків уточнюється. На зараз відомо про пошкодження промислового підприємства у Дніпрі. Також у місті сталося дві пожежі», — написав він.

Очільник ОВА підкреслив, що загроза для міста все ще зберігається, і закликав мешканців до відбою повітряної тривоги перебувати у безпечному місці.

Нагадаємо, що минулої доби російська армія обстрілювала Миколаївську область з мінометів і атакували FPV-дронами.