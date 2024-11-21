Росіяни обстрілювали Миколаївщину мінометами та дронами: пошкоджено будинок

Наслідки обстрілу Миколаєва, архівне фото «МикВісті»

Минулої доби російська армія обстрілювала Миколаївську область з мінометів і атакували FPV-дронами.

Про це йдеться у ранковому зведенні Миколаївської обласної військової адміністрації.

Учора, 20 листопада, об 11:21 та 16:00 ворог з мінометів атакував акваторію Очаківської громади.

Крім того, вчора о 14:25 та 14:38 росіяни обстріляли FPV-дронами Куцурубську громаду. Внаслідок одного з обстрілів у селі Куцуруб пошкоджено приватний будинок. Постраждалих серед населення немає.

Нагадаємо, що 19 листопада протягом дня російська армія пʼять разів атакувала FPV-дронами Куцурубську громаду Миколаївщини.