Росіяни обстрілювали Миколаївщину мінометами та дронами: пошкоджено будинок
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- Марія Хаміцевич
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7:40, 21 листопада, 2024
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Минулої доби російська армія обстрілювала Миколаївську область з мінометів і атакували FPV-дронами.
Про це йдеться у ранковому зведенні Миколаївської обласної військової адміністрації.
Учора, 20 листопада, об 11:21 та 16:00 ворог з мінометів атакував акваторію Очаківської громади.
Крім того, вчора о 14:25 та 14:38 росіяни обстріляли FPV-дронами Куцурубську громаду. Внаслідок одного з обстрілів у селі Куцуруб пошкоджено приватний будинок. Постраждалих серед населення немає.
Нагадаємо, що 19 листопада протягом дня російська армія пʼять разів атакувала FPV-дронами Куцурубську громаду Миколаївщини.
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