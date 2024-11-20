За добу росіяни сім разів обстріляли Миколаївщину з артилерії та дронів
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
7:40, 20 листопада, 2024
-
Учора, 19 листопада, протягом дня російська армія пʼять разів атакувала FPV-дронами Куцурубську громаду Миколаївщини.
Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Також вчора о 12:45 та 14:58 росіяни з артилерії обстріляли акваторію Очаківської громади. Постраждалих серед населення немає.
Крім того, у ніч на 20 листопада протиповітряноа оборона знищила на Миколаївщині один безпілотник «Shahed 131/136».
Нагадаємо, що вночі 19 листопада ППО також збила на Миколаївщині один «Шахед».
Останні новини про: Війна в Україні