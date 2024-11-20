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За добу росіяни сім разів обстріляли Миколаївщину з артилерії та дронів

Наслідки атаки РФ по Миколаєву, Фото: «МикВісті» (для ілюстрації)Наслідки атаки РФ по Миколаєву, Фото: «МикВісті» (для ілюстрації)

Учора, 19 листопада, протягом дня російська армія пʼять разів атакувала FPV-дронами Куцурубську громаду Миколаївщини.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Також вчора о 12:45 та 14:58 росіяни з артилерії обстріляли акваторію Очаківської громади. Постраждалих серед населення немає.

Крім того, у ніч на 20 листопада протиповітряноа оборона знищила на Миколаївщині один безпілотник «Shahed 131/136».

Нагадаємо, що вночі 19 листопада ППО також збила на Миколаївщині один «Шахед».

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