За добу росіяни сім разів обстріляли Миколаївщину з артилерії та дронів

Наслідки атаки РФ по Миколаєву, Фото: «МикВісті» (для ілюстрації)

Учора, 19 листопада, протягом дня російська армія пʼять разів атакувала FPV-дронами Куцурубську громаду Миколаївщини.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Також вчора о 12:45 та 14:58 росіяни з артилерії обстріляли акваторію Очаківської громади. Постраждалих серед населення немає.

Крім того, у ніч на 20 листопада протиповітряноа оборона знищила на Миколаївщині один безпілотник «Shahed 131/136».

Нагадаємо, що вночі 19 листопада ППО також збила на Миколаївщині один «Шахед».