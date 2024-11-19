  • вівторок

    19 листопада, 2024

  • 4.8°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 19 листопада , 2024 листопада

  • Миколаїв • 4.8° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Вночі на Миколаївщині збили «Шахед»

Збитий Шахед Фото: Нацполіція України (ілюстративне)Збитий Шахед Фото: Нацполіція України (ілюстративне)

У ніч на 19 листопада протиповітряна оборона на Миколаївщині знищила один безпілотник Shahed 131/136.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

«Загалом, на території області обстрілів не зафіксовано. Віримо в Сили оборони України!», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 17 листопада росіяни чотири рази атакували FPV-дронами Куцурубську громаду Миколаївщини. Внаслідок чого у селі Дмитрівка пошкоджено багатоквартирний будинок.

Останні новини про: Війна в Україні

Росія вдарила по гуртожитку на Сумщині: 6 загиблих, серед них дитина
Через російські удари по Херсонщині загинули двоє людей, ще двоє поранені
Українські військові знищили арсенал з північнокорейськими боєприпасами на Брянщині
Реклама

Читайте також:

новини

Миколаївській облраді пропонують призначити двох заступників для Табунщика

Олена Козубовська
новини

«Діти спали у ліжку, як почалися перші прильоти», — миколаївці розповіли про пережитий 17 листопада нічний обстріл

Юлія Бойченко
новини

Дрон влучив у спортзал торгового центру в Миколаєві

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаєві завершився конкурс мініпроєктів у сфері соціального підприємництва

Володимир Коваль
новини

МОН анулювало ліцензію «Миколаївської політехніки» після перевірки

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Війна в Україні

Українські військові знищили арсенал з північнокорейськими боєприпасами на Брянщині
Через російські удари по Херсонщині загинули двоє людей, ще двоє поранені
Росія вдарила по гуртожитку на Сумщині: 6 загиблих, серед них дитина

Миколаївській облраді пропонують призначити двох заступників для Табунщика

Олена Козубовська

Деякі вулиці Миколаєва сьогодні будуть без світла через ремонтні роботи

Росія вдарила по гуртожитку на Сумщині: 6 загиблих, серед них дитина