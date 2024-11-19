Вночі на Миколаївщині збили «Шахед»
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- Марія Хаміцевич
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8:00, 19 листопада, 2024
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У ніч на 19 листопада протиповітряна оборона на Миколаївщині знищила один безпілотник Shahed 131/136.
Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.
«Загалом, на території області обстрілів не зафіксовано. Віримо в Сили оборони України!», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що 17 листопада росіяни чотири рази атакували FPV-дронами Куцурубську громаду Миколаївщини. Внаслідок чого у селі Дмитрівка пошкоджено багатоквартирний будинок.
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