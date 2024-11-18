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Росіяни з FPV-дронів та артилерії обстріляли дві громади на Миколаївщині: пошкоджено будинок

Наслідки обстрілу Миколаєва 17 листопада, фото: «МикВісті»Наслідки обстрілу Миколаєва 17 листопада, фото: «МикВісті»

Учора, 17 листопада, протягом дня росіяни чотири рази атакували FPV-дронами Куцурубську громаду Миколаївщини.

Внаслідок чого у селі Дмитрівка пошкоджено багатоквартирний будинок, але ніхто не постраждав, повідомили в Миколаївській обласній військовій адмінстрації.

Також вчора о 14:58 під ворожими артилерійськими обстрілами перебувала акваторія Очаківської громади.

Обстріли Миколаєва 17 листопада

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У ніч із 16 на 17 листопада російські війська обстріляли Миколаїв. Внаслідок обстрілу дві жінки загинули, а також поранені четверо дорослих та двоє дітей.

Удари, як стало відомо пізніше, були завдані балістичною ракетою «Іскандер-М» та кількома безпілотниками Shahed 131/136.

На місці виникли пожежі у двох будинках, їх загасили пожежники на площі 150 та 20 квадратних метрів.

Внаслідок атаки по Миколаєву зруйновано два житлові будинки та пошкоджено щонайменше десять об'єктів, у тому числі багатоповерхівку, чотири приватні будинки, торговий центр, магазини, нежитлові приміщення та автомобілі.

Удару також зазнав торгівельний центр «Портал» у Миколаєві. Всередині зруйновано приміщення спортивного клубу «100ТОНН».

Як розповів власник ТЦ Олексій Стадніченко, удар стався по південній частині будівлі, куди влетів ворожий дрон. На місці виникла пожежа, яку моментально вдалось ліквідувати системі пожежогасіння ще до приїзду відповідних служб.

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