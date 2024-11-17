  • неділя

    17 листопада, 2024

  • 8.1°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 17 листопада , 2024 листопада

  • Миколаїв • 8.1° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У ДСНС показали наслідки атаки по приватному сектору Миколаєва

Наслідки атаки Миколаєва з 17 на 16 листопада. Фото: ДСНС МиколаївщиниНаслідки атаки Миколаєва з 16 на 17 листопада. Фото: ДСНС Миколаївщини

З 16 на 17 листопада російські війська обстріляли Миколаїв, внаслідок обстрілу дві жінки загинули, а також поранено четверо дорослих та двоє дітей. 

Про це повідомляє Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Зазначається, що у місто атакували балістичною ракетою «Іскандер-М» та безпілотниками «Shahed 131/136»

«Пошкоджено приватні житлові будинки, багатоповерховий будинок, легкові автомобілі, торговий центр та об’єкт інфраструктури», — йдеться у повідомленні.

Окрім цього, стались пожежі у двох будинках, їх загасили вогнеборці на площі 150 та 20 квадратних метрів.

Наразі на місці продовжують роботу рятувальники та психолог. 

Наслідки атаки Миколаєва з 17 на 16 листопада. Фото: ДСНС МиколаївщиниНаслідки атаки Миколаєва з 16 на 17 листопада. Фото: ДСНС Миколаївщини
Наслідки атаки Миколаєва з 17 на 16 листопада. Фото: ДСНС МиколаївщиниНаслідки атаки Миколаєва з 16 на 17 листопада. Фото: ДСНС Миколаївщини
Наслідки атаки Миколаєва з 17 на 16 листопада. Фото: ДСНС МиколаївщиниНаслідки атаки Миколаєва з 16 на 17 листопада. Фото: ДСНС Миколаївщини
Наслідки атаки Миколаєва з 17 на 16 листопада. Фото: ДСНС МиколаївщиниНаслідки атаки Миколаєва з 16 на 17 листопада. Фото: ДСНС Миколаївщини
Наслідки атаки Миколаєва з 17 на 16 листопада. Фото: ДСНС МиколаївщиниНаслідки атаки Миколаєва з 16 на 17 листопада. Фото: ДСНС Миколаївщини
Наслідки атаки Миколаєва з 17 на 16 листопада. Фото: ДСНС МиколаївщиниНаслідки атаки Миколаєва з 16 на 17 листопада. Фото: ДСНС Миколаївщини
Наслідки атаки Миколаєва з 17 на 16 листопада. Фото: ДСНС МиколаївщиниНаслідки атаки Миколаєва з 16 на 17 листопада. Фото: ДСНС Миколаївщини
Наслідки атаки Миколаєва з 17 на 16 листопада. Фото: ДСНС МиколаївщиниНаслідки атаки Миколаєва з 16 на 17 листопада. Фото: ДСНС Миколаївщини
Наслідки атаки Миколаєва з 17 на 16 листопада. Фото: ДСНС МиколаївщиниНаслідки атаки Миколаєва з 16 на 17 листопада. Фото: ДСНС Миколаївщини
Наслідки атаки Миколаєва з 17 на 16 листопада. Фото: ДСНС МиколаївщиниНаслідки атаки Миколаєва з 16 на 17 листопада. Фото: ДСНС Миколаївщини
Наслідки атаки Миколаєва з 17 на 16 листопада. Фото: ДСНС МиколаївщиниНаслідки атаки Миколаєва з 16 на 17 листопада. Фото: ДСНС Миколаївщини
Наслідки атаки Миколаєва з 17 на 16 листопада. Фото: ДСНС МиколаївщиниНаслідки атаки Миколаєва з 16 на 17 листопада. Фото: ДСНС Миколаївщини
Нагадаємо, Миколаїв з 16 на 17 листопада перебуває під атакою російської армії. Удари були завдані балістичною ракетою «Іскандер-М» та кількома безпілотниками «Shahed 131/136».

Останні новини про: ДСНС

Рятувальники деблокували тіло пʼятого загиблого у Миколаєві: пошукову операцію завершено
Отруєння грибами: двоє чоловіків у реанімації Первомайської лікарні
У Миколаєві горіла квартира у п'ятиповерхівці
Реклама

Читайте також:

новини

Власник миколаївського ТЦ «Портал» про наслідки попадання дрона в будівлю: «Постраждав спортзал. Працювати він не буде»

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаєві завершився конкурс мініпроєктів у сфері соціального підприємництва

Володимир Коваль
новини

МОН анулювало ліцензію «Миколаївської політехніки» після перевірки

Аліса Мелік-Адамян
новини

В Очакові хочуть перевиховувати домашніх тиранів: для цього запровадять програму погодинних занять

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаєві жителям дому на Космонавтів подали тепло після двох тижнів відсутності

Володимир Коваль

Останні новини про: ДСНС

У Миколаєві горіла квартира у п'ятиповерхівці
Отруєння грибами: двоє чоловіків у реанімації Первомайської лікарні
Рятувальники деблокували тіло пʼятого загиблого у Миколаєві: пошукову операцію завершено

Відомо про двох загиблих через російські обстріли Миколаєва

Наслідки обстрілів Миколаєва

1 година тому

РФ запустила по Україні близько 120 ракет та 90 дронів, — Зеленський

Головне сьогодні