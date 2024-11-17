У ДСНС показали наслідки атаки по приватному сектору Миколаєва

Наслідки атаки Миколаєва з 16 на 17 листопада. Фото: ДСНС Миколаївщини

З 16 на 17 листопада російські війська обстріляли Миколаїв, внаслідок обстрілу дві жінки загинули, а також поранено четверо дорослих та двоє дітей.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Зазначається, що у місто атакували балістичною ракетою «Іскандер-М» та безпілотниками «Shahed 131/136»

«Пошкоджено приватні житлові будинки, багатоповерховий будинок, легкові автомобілі, торговий центр та об’єкт інфраструктури», — йдеться у повідомленні.

Окрім цього, стались пожежі у двох будинках, їх загасили вогнеборці на площі 150 та 20 квадратних метрів.

Наразі на місці продовжують роботу рятувальники та психолог.

Наслідки атаки Миколаєва з 16 на 17 листопада. Фото: ДСНС Миколаївщини

Наслідки атаки Миколаєва з 16 на 17 листопада. Фото: ДСНС Миколаївщини

Наслідки атаки Миколаєва з 16 на 17 листопада. Фото: ДСНС Миколаївщини

Наслідки атаки Миколаєва з 16 на 17 листопада. Фото: ДСНС Миколаївщини

Наслідки атаки Миколаєва з 16 на 17 листопада. Фото: ДСНС Миколаївщини

Наслідки атаки Миколаєва з 16 на 17 листопада. Фото: ДСНС Миколаївщини Наслідки атаки Миколаєва з 16 на 17 листопада. Фото: ДСНС Миколаївщини Наслідки атаки Миколаєва з 16 на 17 листопада. Фото: ДСНС Миколаївщини Наслідки атаки Миколаєва з 16 на 17 листопада. Фото: ДСНС Миколаївщини Наслідки атаки Миколаєва з 16 на 17 листопада. Фото: ДСНС Миколаївщини Наслідки атаки Миколаєва з 16 на 17 листопада. Фото: ДСНС Миколаївщини Наслідки атаки Миколаєва з 16 на 17 листопада. Фото: ДСНС Миколаївщини