У ДСНС показали наслідки атаки по приватному сектору Миколаєва

Наслідки атаки Миколаєва з 16 на 17 листопада. Фото: ДСНС Миколаївщини
З 16 на 17 листопада російські війська обстріляли Миколаїв, внаслідок обстрілу дві жінки загинули, а також поранено четверо дорослих та двоє дітей.
Про це повідомляє Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
Зазначається, що у місто атакували балістичною ракетою «Іскандер-М» та безпілотниками «Shahed 131/136»
«Пошкоджено приватні житлові будинки, багатоповерховий будинок, легкові автомобілі, торговий центр та об’єкт інфраструктури», — йдеться у повідомленні.
Окрім цього, стались пожежі у двох будинках, їх загасили вогнеборці на площі 150 та 20 квадратних метрів.
Наразі на місці продовжують роботу рятувальники та психолог.
Наслідки атаки Миколаєва з 16 на 17 листопада. Фото: ДСНС Миколаївщини
Наслідки атаки Миколаєва з 16 на 17 листопада. Фото: ДСНС Миколаївщини
Наслідки атаки Миколаєва з 16 на 17 листопада. Фото: ДСНС Миколаївщини
Наслідки атаки Миколаєва з 16 на 17 листопада. Фото: ДСНС Миколаївщини
Наслідки атаки Миколаєва з 16 на 17 листопада. Фото: ДСНС Миколаївщини
Наслідки атаки Миколаєва з 16 на 17 листопада. Фото: ДСНС Миколаївщини
Наслідки атаки Миколаєва з 16 на 17 листопада. Фото: ДСНС Миколаївщини
Наслідки атаки Миколаєва з 16 на 17 листопада. Фото: ДСНС Миколаївщини
Наслідки атаки Миколаєва з 16 на 17 листопада. Фото: ДСНС Миколаївщини
Наслідки атаки Миколаєва з 16 на 17 листопада. Фото: ДСНС Миколаївщини
Наслідки атаки Миколаєва з 16 на 17 листопада. Фото: ДСНС Миколаївщини
Наслідки атаки Миколаєва з 16 на 17 листопада. Фото: ДСНС Миколаївщини
Нагадаємо, М
иколаїв з 16 на 17 листопада перебуває під атакою російської армії
. Удари були завдані балістичною ракетою «Іскандер-М» та кількома безпілотниками «Shahed 131/136».