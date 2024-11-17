По Миколаєву вдарили «Іскандером »та «Шахедами»: пошкоджено торговий центр та будинки

Руйнування у приватному секторі внаслідок удару РФ по Миколаєву 11 листопада. Ілюстративне фото: «МикВісті»

Миколаїв з 16 на 17 листопада перебуває під атакою російської армії. Удари були завдані балістичною ракетою «Іскандер-М» та кількома безпілотниками «Shahed 131/136».

Про це йдеться у ранковому зведенні Миколаївської ОВА.

Удару балістичною ракетою місто зазнало о 19:25. Постраждав інфраструктурний обʼєкт, пишуть в ОВА.

Пізніше вночі о 04:30 ворог декількома хвилями атакував Миколаїв дронами-камікадзе типу «Shahed 131/136». Постраждали приватні житлові будинки, багатоповерховий будинок, легкові автомобілі, торговий центр, об’єкт інфраструктури. На місцях атак виникло кілька пожеж.

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Нагадаємо, що через удар по Миколаєву одна жінка загинула, поранено четверо дорослих та двоє дітей.

Попередній обстріл Миколаєва 11 листопада

Перші звуки вибухів в Миколаєві почали чути близько 1:40. Повітряні сили повідомили, що в місті знаходиться ворожий безпілотник. Станом на 02:36 влада заявила, що через обстріл сталось кілька пожеж в житлових будинках. Тоді повідомили, що внаслідок дронової атаки по Миколаєву загинули чотири людини.

Під ранок миколаївські рятувальники деблокували тіло ще однієї загиблої людини. Кількість загиблих зросла до пʼяти. О 06:24 пошуково-рятувальна операція була завершена.

Через нічний обстріл, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив про прорив тепломережі у місті, через що є відключення від теплопостачання та газопостачання.

Також у Миколаєві та області ввели аварійні графіки відключень після нічних обстрілів. Станом на ранок без світла шість черг споживачів.

Миколаївські правоохоронці відкрили кримінальне провадження через нічний обстріл Миколаєва 11 листопада, внаслідок якого загинули пʼятеро цивільних.