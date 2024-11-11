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Рятувальники деблокували тіло пʼятого загиблого у Миколаєві: пошукову операцію завершено

Миколаївські рятувальники під ранок деблокували тіло ще однієї загиблої людини. Кількість загиблих зросла до 5.

Станом на 06:24 пошуково-рятувальна операція завершена, повідомляють у ДСНС Миколаївської області.

Наслідки обстрілу Миколаєва в ніч на 11 листопада, фото: ДСНС МиколаївщиниНаслідки обстрілу Миколаєва в ніч на 11 листопада, фото: ДСНС Миколаївщини
Наслідки обстрілу Миколаєва в ніч на 11 листопада, фото: ДСНС МиколаївщиниНаслідки обстрілу Миколаєва в ніч на 11 листопада, фото: ДСНС Миколаївщини
Наслідки обстрілу Миколаєва в ніч на 11 листопада, фото: ДСНС МиколаївщиниНаслідки обстрілу Миколаєва в ніч на 11 листопада, фото: ДСНС Миколаївщини

Через влучання ворожого безпілотника сталось руйнування та пожежа приватного одноповерхового будинку, а також руйнування квартири з подальшою пожежею на 4 та 3 поверхах чотирьохповерхового будинку.

На місці продовжують працювати психологи управління. Станом на 05:30 за допомогою звернулись 22 людини.

Наслідки обстрілу Миколаєва в ніч на 11 листопада, фото: ДСНС МиколаївщиниНаслідки обстрілу Миколаєва в ніч на 11 листопада, фото: ДСНС Миколаївщини
Наслідки обстрілу Миколаєва в ніч на 11 листопада, фото: ДСНС МиколаївщиниНаслідки обстрілу Миколаєва в ніч на 11 листопада, фото: ДСНС Миколаївщини
Наслідки обстрілу Миколаєва в ніч на 11 листопада, фото: ДСНС МиколаївщиниНаслідки обстрілу Миколаєва в ніч на 11 листопада, фото: ДСНС Миколаївщини

Також у ДСНС повідомили, що на місці однієї з пожеж 45-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес, її з гіпертонічним кризом госпіталізовано до медичного закладу.

Силами вогнеборців пожежі ліквідовано на площах 60 та 150 квадратних метрів. Від ДСНС працювали 41 чоловік особового складу та 10 спецавтомобілів.

Нагадаємо, що в ніч на 11 листопада російська армія атакувала Миколаїв «Шахедами». Перші звуки вибухів в місті почали чути близько 1:40. Повітряні сили повідомили, що в місті знаходиться ворожий безпілотник.

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