Рятувальники деблокували тіло пʼятого загиблого у Миколаєві: пошукову операцію завершено
-
- Аліса Мелік-Адамян
-
•
-
7:05, 11 листопада, 2024
-
Миколаївські рятувальники під ранок деблокували тіло ще однієї загиблої людини. Кількість загиблих зросла до 5.
Станом на 06:24 пошуково-рятувальна операція завершена, повідомляють у ДСНС Миколаївської області.
Через влучання ворожого безпілотника сталось руйнування та пожежа приватного одноповерхового будинку, а також руйнування квартири з подальшою пожежею на 4 та 3 поверхах чотирьохповерхового будинку.
На місці продовжують працювати психологи управління. Станом на 05:30 за допомогою звернулись 22 людини.
Також у ДСНС повідомили, що на місці однієї з пожеж 45-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес, її з гіпертонічним кризом госпіталізовано до медичного закладу.
Силами вогнеборців пожежі ліквідовано на площах 60 та 150 квадратних метрів. Від ДСНС працювали 41 чоловік особового складу та 10 спецавтомобілів.
Нагадаємо, що в ніч на 11 листопада російська армія атакувала Миколаїв «Шахедами». Перші звуки вибухів в місті почали чути близько 1:40. Повітряні сили повідомили, що в місті знаходиться ворожий безпілотник.
Останні новини про: Війна в Україні